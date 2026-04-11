Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экипаж Artemis II возвращается на Землю: впереди самый опасный этап

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 00:51
Экипаж Artemis II проходит самый опасный этап миссии
Пилот Виктор Гловер смотрит в иллюминатор во время миссии Artemis II. Фото: Reuters

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II должен вернуться на Землю в ночь на 11 апреля. Приводнение запланировано на 03:07 по киевскому времени в Тихом океане у побережья Калифорнии. Перед этим астронавтам предстоит самый сложный этап полета: вход в атмосферу.

Именно этот участок считается наиболее опасным за всю 10-дневную миссию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу NASA.

Корабль будет входить в атмосферу со скоростью около 40 230 км/ч, что станет рекордом для пилотируемых полетов. Предыдущее достижение принадлежало миссии Apollo 10 в 1969 году. Для безопасного возвращения необходимо выдержать точный угол входа: около 6,1 градуса. Любое отклонение может привести либо к рикошету в космос, либо к критическому перегреву аппарата. 

Artemis II
Экипаж Artemis II перед стартом миссии. Фото: Reuters

Траектория входа и состояние теплозащиты 

Дополнительное внимание уделяется состоянию теплозащитного экрана капсулы. Во время предыдущей миссии Artemis I на нем были зафиксированы повреждения более чем в 100 местах. Несмотря на доработки, этот элемент остается одним из главных факторов риска при возвращении. После входа в атмосферу модуль может приводниться в разных положениях, а система надувных подушек должна стабилизировать капсулу.

После посадки астронавтов осмотрят водолазы и медики ВМС США, затем их эвакуируют на вертолетах на десантный корабль USS John P. Murtha. Миссия Artemis II, стартовавшая 1 апреля 2026 года, стала первым пилотируемым полетом к Луне за более чем полвека. В ходе полета экипаж достиг рекордного удаления от Земли (406 771 км). Полет также стал первым использованием ракеты SLS и корабля Orion с экипажем в рамках программы возвращения человека на Луну. 

Читайте также:

Также портал Новини.LIVE сообщал о том, что экипаж "Артемиды II" установил рекорд дальности полета от Земли. 

Ранее Новини.LIVE писали об обращении астронавтов миссии Artemis II к населению Земли после облета Луны. 

NASA космос Луна астронавты космическая миссия
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации