Экипаж Artemis II проходит самый опасный этап миссии

Пилот Виктор Гловер смотрит в иллюминатор во время миссии Artemis II. Фото: Reuters

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II должен вернуться на Землю в ночь на 11 апреля. Приводнение запланировано на 03:07 по киевскому времени в Тихом океане у побережья Калифорнии. Перед этим астронавтам предстоит самый сложный этап полета: вход в атмосферу.

Именно этот участок считается наиболее опасным за всю 10-дневную миссию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу NASA.

Корабль будет входить в атмосферу со скоростью около 40 230 км/ч, что станет рекордом для пилотируемых полетов. Предыдущее достижение принадлежало миссии Apollo 10 в 1969 году. Для безопасного возвращения необходимо выдержать точный угол входа: около 6,1 градуса. Любое отклонение может привести либо к рикошету в космос, либо к критическому перегреву аппарата.

Экипаж Artemis II перед стартом миссии. Фото: Reuters

Траектория входа и состояние теплозащиты

Дополнительное внимание уделяется состоянию теплозащитного экрана капсулы. Во время предыдущей миссии Artemis I на нем были зафиксированы повреждения более чем в 100 местах. Несмотря на доработки, этот элемент остается одним из главных факторов риска при возвращении. После входа в атмосферу модуль может приводниться в разных положениях, а система надувных подушек должна стабилизировать капсулу.

После посадки астронавтов осмотрят водолазы и медики ВМС США, затем их эвакуируют на вертолетах на десантный корабль USS John P. Murtha. Миссия Artemis II, стартовавшая 1 апреля 2026 года, стала первым пилотируемым полетом к Луне за более чем полвека. В ходе полета экипаж достиг рекордного удаления от Земли (406 771 км). Полет также стал первым использованием ракеты SLS и корабля Orion с экипажем в рамках программы возвращения человека на Луну.

