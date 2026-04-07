Астронавты NASA пролетели мимо Луны и обратились к Земле

Астронавты, осуществляющие миссию "Артемида-2". Фото: NASA

Астронавты NASA, которые осуществляют миссию "Артемида-2", обратились к Земле перед исчезновением сигнала за Луной и после пролета мимо спутника. Команда уже возвращается домой. Астронавт Кристина Кох подчеркнула, что экипаж всегда будет выбирать Землю.

Об этом стало известно из прямой трансляции полета астронавтов, передает Новини.LIVE.

Обращение астронавтов "Артемида-2" к Земле

Перед тем как связь пропала за Луной, экипаж подчеркнул, что исследуя загадки космоса, они хотят напомнить об одной из главных тайн на Земле — любви.

"Итак, готовясь к прекращению радиосвязи, мы все еще чувствуем вашу любовь с Земли. И всем вам там, на Земле и вокруг Земли, мы любим вас с Луны", — говорит один из астронавтов.

Кроме того, экипаж снова вышел на связь, как только пролетел мимо Луны. Сейчас он уже возвращается на Землю.

Астронавт Кристина Кох заявила, что когда они начинали полет к Луне, то сказала о выборе Земли.

"Когда мы начали этот полет к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю, а выбираем ее. И это правда. Мы будем исследовать. Мы будем строить. Мы будем строить корабли. Мы снова посетим Землю. Мы построим научные аванпосты. Мы будем управлять марсоходами. Мы будем заниматься радиоастрономией. Мы будем основывать компании. Мы будем развивать промышленность. Мы будем вдохновлять. Но в конечном итоге мы всегда будем выбирать Землю. Мы всегда будем выбирать друг друга", — подчеркнула она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом, 2 апреля США впервые за более чем 50 лет отправили астронавтов в направлении Луны. Экипаж отправился в десятидневное путешествие на корабле "Орион". Ключевой целью является облет Луны.

Участие в миссии "Артемида-2" приняли Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Возвращение на Землю продлится примерно четыре дня. Корабль войдет в атмосферу Земли со скоростью около 40 тыс. км/ч, выдерживая температуру до 2700 °C. После этого астронавты приводнятся в Тихом океане у побережья Калифорнии, где их встретит спасательная команда.

А ветеран ракетно-космической отрасли Эдуард Кузнецов сообщил, что Украина присоединилась к программе еще в 2021 году, став девятым членом команды..

Впоследствии экипаж сделал уникальные фото Земли, на которых можно увидеть зеленое сияние, континенты, океан, облака, а также между ночью и днем. Кроме того, астронавты показали обратную сторону Луны, которую не видно с нашей планеты.

А в Космическом центре имени Линдона Джонсона заявили, что экипаж миссии установил рекорд дальности полета от Земли. Речь идет о более 400 тысяч километров.