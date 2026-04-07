Астронавти NASA пролетіли повз Місяць та звернулися до Землі

Астронавти NASA пролетіли повз Місяць та звернулися до Землі

Дата публікації: 7 квітня 2026 07:42
Астронавти NASA пролетіли повз Місяць та звернулися до Землі
Астронавти, які здійснюють місію "Артеміда-2". Фото: NASA

Астронавти NASA, які здійснюють місію "Артеміда-2", звернулися до Землі перед зникненням сигналу за Місяцем та після прольоту повз супутник. Команда вже повертається додому. Астронавтка Крістіна Кох наголосила, що екіпаж завжди вибиратиме Землю.

Про це стало відомо з прямої трансляції польоту астронавтів, передає Новини.LIVE.

Звернення астронавтів "Артеміда-2" до Землі

Перед тим як зв’язок зник за Місяцем, екіпаж підкреслив, що досліджуючи загадки космосу, вони хочуть нагадати про одну з головних таємниць на Землі — любов.

"Отже, готуючись до припинення радіозв’язку, ми все ще відчуваємо вашу любов із Землі. І всім вам там, на Землі та навколо Землі, ми любимо вас із Місяця", — каже один з астронавтів.

Крім того, екіпаж знову вийшов на звʼязок, як тільки пролетів повз Місяць. Наразі він вже повертається на Землю. 

Читайте також:

Астронавтка Крістіна Кох заявила, що коли вони починали політ до Місяця, то сказала про вибір Землі.

"Коли ми розпочали цей політ до Місяця, я сказала, що ми не покидаємо Землю, а обираємо її. І це правда. Ми будемо досліджувати. Ми будемо будувати. Ми будемо будувати кораблі. Ми знову відвідаємо Землю. Ми побудуємо наукові аванпости. Ми будемо керувати марсоходами. Ми будемо займатися радіоастрономією. Ми будемо засновувати компанії. Ми будемо розвивати промисловість. Ми будемо надихати. Але в кінцевому підсумку ми завжди обиратимемо Землю. Ми завжди обиратимемо один одного", — наголосила вона.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Білий дім, 2 квітня США вперше за понад 50 років відправили астронавтів у напрямку Місяця. Екіпаж вирушив у десятиденну подорож на кораблі "Оріон". Ключовою метою є обліт Місяця.

Участь у місії "Артеміда-2" взяли Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен. Повернення на Землю триватиме приблизно чотири дні. Корабель увійде в атмосферу Землі зі швидкістю близько 40 тис. км/год, витримуючи температуру до 2700 °C. Після цього астронавти приводняться в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, де їх зустріне рятувальна команда.

 А ветеран ракетно-космічної галузі Едуард Кузнєцов повідомив, що Україна приєднала до програми ще у 2021 році, ставши девʼятим членом команди.  

Згодом екіпаж зробив унікальні фото Землі, на яких можна побачити зелене сяйво, континенти, океан, хмари, а також між ніччю та днем. Крім того, астронавти показали зворотну сторону Місяця, яку не видно з нашої планети.

А у Космічному центрі імені Ліндона Джонсона заявили, що екіпаж місії встановив рекорд дальності польоту від Землі. Йдеться про понад 400 тисяч кілометрів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
