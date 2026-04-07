NASA опубликовали первое в истории фото Земли с противоположной стороны Луны

Вид на Землю с противоположной стороны Луны. Фото: NASA

Астронавты миссии NASA "Артемиды II" обнародовали первые в истории снимки, на которых зафиксировано, как выглядит "закат Земли" с противоположной стороны Луны. Уникальные кадры были сделаны во время облета спутника на космическом корабле "Орион".

Кадры опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Астронавты "Артемиды II" показали уникальные снимки из-за Луны

Экипаж "Артемиды II" сделал эти снимки 6 апреля во время полета вокруг Луны. Они напоминают культовое фото "восхода Земли", которое 58 лет назад сделал астронавт Билл Андерс во время миссии "Аполлон-8".

Кроме этого, в аккаунте Белого дома в X опубликовали еще один уникальный кадр, сделанный астронавтами. На нем зафиксировано солнечное затмение с орбиты Луны.

"Полное затмение за пределами Земли. С лунной орбиты Луна заслоняет Солнце, открывая зрелище, которое мало кто в истории человечества когда-либо видел", — говорится в сообщении.

Затмение с орбиты Луны. Фото: NASA

Как сообщали Новини.LIVE, астронавты на корабле "Орион" установили исторический рекорд дальности полета от Земли. Экипаж преодолел отметку в более 400 тысяч километров.

А также во время полета астронавты обратились к жителям Земли перед тем, как сигнал с корабля исчез за Луной, а также после облета спутника. Сейчас экипаж уже направляется обратно домой.