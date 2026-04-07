Главная Новости дня Артемида-2 есть миссией по подготовке полетов на Марс: объяснение эксперта

Артемида-2 есть миссией по подготовке полетов на Марс: объяснение эксперта

Дата публикации 7 апреля 2026 11:44
Астронавты, осуществляющие миссию "Артемида-2". Фото: NASA/Isaac Watson

Лектор Planetarium Noosphere Анна Никитина заявила, что миссия NASA "Артемида-2" является подготовкой будущих полетов на Марс. По ее словам, Луна не рассматривается более как финальная точка путешествия. В то же время миссия готовилась очень долго.

Об этом эксклюзивно Анна Никитина рассказала Новини.LIVE в эфире Вечір.LIVE.

Миссия "Артемида-2"

"Это просто невероятные ощущения, ведь человечество возвращается на Луну почти через более 50 лет после последних миссий на Луну. Это очень щемящий момент, потому что подготовка длилась очень долго, потому что мы знаем, что запуск самой миссии сопровождался определенными сложностями", — отметила Никитина.

По ее словам, астронавты снова облетели Луну по траектории свободного возвращения. Она отметила, что миссия позволила увидеть Землю из космоса.

Никитина говорит, что миссии нужны для подготовки будущих полетов на Марс.

"Это нужно для того, чтобы начать использовать ресурсы, в частности кислород, который может использоваться как ракетное топливо. Это разведка залежей воды, поэтому будет очень интересно и это действительно невероятный челлендж — создать лунную базу, что также может быть одной из перспектив миссии "Артемида", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом, 2 апреля США впервые за 50 лет отправили четырех астронавтов в направлении Луны. В то же время высадку на спутник планируют во время миссии "Артемида-4".

В целом экипаж проведет в космосе десять дней. В миссию они отправились на сверхмощной ракете NASA Space Launch System из Космического центра Кеннеди. Она вывела космический корабль "Орион", который расположен на ее верхушке.

Ветеран ракетно-космической отрасли Эдуард Кузнецов прокомментировал запуск миссии NASA "Артемида-2". Он также отметил, что Украина присоединилась к программе еще в 2021 году, став ее девятым участником.

Впоследствии астронавты поделились уникальными фото Земли и показали обратную сторону Луны, которую не видно с нашей планеты.

NASA космос
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

