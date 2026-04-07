Артеміда-2 є місією з підготовки польотів на Марс: пояснення експерта

Артеміда-2 є місією з підготовки польотів на Марс: пояснення експерта

Дата публікації: 7 квітня 2026 11:44
Артеміда-2 є місією з підготовки польотів на Марс: пояснення експерта
Астронавти, які здійснюють місія "Артеміда-2". Фото: NASA/Isaac Watson

Лектор Planetarium Noosphere Ганна Нікітіна заявила, що місія NASA "Артеміда-2" є підготовкою майбутніх польотів на Марс. За її словами, Місяць не розглядається більш як фінальна точка подорожі. Водночас місія готувалася дуже довго.

Про це ексклюзивно Ганна Нікітіна розповіла Новини.LIVE в ефірі Вечір.LIVE.

Місія "Артеміда-2"

"Це просто неймовірні відчуття, адже людство повертається на Місяць майже через понад 50 років після останніх місій на Місяць. Це дуже щемлива мить, тому що підготовка тривала надзвичайно довго, тому що ми знаємо, що запуск самої місії супроводжувався певними складнощами", — зазначила Нікітіна.

За її словами, астронавти знову облетіли Місяць траєкторією вільного повернення. Вона зауважила, що місія дала змогу побачити Землю з космосу.

Нікітіна каже, що місії потрібні для підготовки майбутніх польотів на Марс

"Це потрібно для того, щоб почати використовувати ресурси, зокрема кисень, який може використовуватися як ракетне паливо. Це розвідування покладів води, тож буде дуже цікаво і це справді неймовірний челендж — створити місячну базу, що також може бути однією з перспектив місії "Артеміда", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Білий дім, 2 квітня США вперше за 50 років відправили чотирьох астронавтів у напрямку Місяця. Водночас висадку на супутник планують під час місії "Артеміда-4".

Загалом екіпаж проведе у космосі десять днів. У місію вони вирушили на надпотужній ракеті NASA Space Launch System з Космічного центру Кеннеді. Вона вивела космічний корабель "Оріон", який розташований на її верхівці.

Ветеран ракетно-космічної галузі Едуард Кузнєцов прокоментував запуск місії NASA "Артеміда-2". Він також зазначив, що Україна долучилася до програми ще у 2021 році, ставши її дев’ятим учасником.

Згодом астронавти поділилися унікальними фото Землі та показали зворотну сторону Місяця, яку не видно з нашої планети.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
