Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня NASA опублікували перше в історії фото Землі з протилежного боку Місяця

NASA опублікували перше в історії фото Землі з протилежного боку Місяця

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 17:14
Вид на Землю з протилежного боку Місяця. Фото: NASA

Астронавти місії NASA "Артеміди II" оприлюднили перші в історії знімки, на яких зафіксовано, який вигляд має "захід Землі" з протилежного боку Місяця. Унікальні кадри були зроблені під час обльоту супутника на космічному кораблі "Оріон".

Кадри опублікувало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Астронавти "Артеміди II" показали унікальні знімки з-за Місяця

Екіпаж "Артеміди II" зробив ці знімки 6 квітня під час польоту навколо Місяця. Вони нагадують культове фото "сходу Землі", яке 58 років тому зробив астронавт Білл Андерс під час місії "Аполлон-8".

Окрім цього, в акаунті Білого дому в X опублікували ще один унікальний кадр, зроблений астронавтами. На ньому зафіксовано сонячне затемнення з орбіти Місяця.

"Повне затемнення за межами Землі. З місячної орбіти Місяць затуляє Сонце, відкриваючи видовище, яке мало хто в історії людства коли-небудь бачив", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
NASA показали місячне затемнення з орбіти Місяця
Затемнення з орбіти Місяця. Фото: NASA

Як повідомляли Новини.LIVE, астронавти на кораблі "Оріон" встановили історичний рекорд дальності польоту від Землі. Екіпаж подолав позначку у понад 400 тисяч кілометрів.

А також під час польоту астронавти звернулися до жителів Землі перед тим, як сигнал із корабля зник за Місяцем, а також після обльоту супутника. Наразі екіпаж уже прямує назад додому.

NASA космос Місяць Земля
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації