NASA опублікували перше в історії фото Землі з протилежного боку Місяця

Вид на Землю з протилежного боку Місяця. Фото: NASA

Астронавти місії NASA "Артеміди II" оприлюднили перші в історії знімки, на яких зафіксовано, який вигляд має "захід Землі" з протилежного боку Місяця. Унікальні кадри були зроблені під час обльоту супутника на космічному кораблі "Оріон".

Кадри опублікувало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Астронавти "Артеміди II" показали унікальні знімки з-за Місяця

Екіпаж "Артеміди II" зробив ці знімки 6 квітня під час польоту навколо Місяця. Вони нагадують культове фото "сходу Землі", яке 58 років тому зробив астронавт Білл Андерс під час місії "Аполлон-8".

Окрім цього, в акаунті Білого дому в X опублікували ще один унікальний кадр, зроблений астронавтами. На ньому зафіксовано сонячне затемнення з орбіти Місяця.

"Повне затемнення за межами Землі. З місячної орбіти Місяць затуляє Сонце, відкриваючи видовище, яке мало хто в історії людства коли-небудь бачив", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Затемнення з орбіти Місяця. Фото: NASA

Як повідомляли Новини.LIVE, астронавти на кораблі "Оріон" встановили історичний рекорд дальності польоту від Землі. Екіпаж подолав позначку у понад 400 тисяч кілометрів.

А також під час польоту астронавти звернулися до жителів Землі перед тим, як сигнал із корабля зник за Місяцем, а також після обльоту супутника. Наразі екіпаж уже прямує назад додому.