Екіпаж Artemis II проходить найнебезпечніший етап місії

Пілот Віктор Гловер дивиться в ілюмінатор під час місії Artemis II. Фото: Reuters

Космічний корабель Orion з екіпажем місії Artemis II має повернутися на Землю в ніч на 11 квітня. Приводнення заплановано на 03:07 за київським часом у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Перед цим на астронавтів чекає найскладніший етап польоту: вхід в атмосферу.

Саме ця ділянка вважається найнебезпечнішою за всю 10-денну місію, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу NASA.

Корабель входитиме в атмосферу зі швидкістю близько 40 230 км/год, що стане рекордом для пілотованих польотів. Попереднє досягнення належало місії Apollo 10 1969 року. Для безпечного повернення необхідно витримати точний кут входу: близько 6,1 градуса. Будь-яке відхилення може призвести або до рикошету в космос, або до критичного перегріву апарату.

Екіпаж Artemis II перед стартом місії. Фото: Reuters

Траєкторія входу і стан теплозахисту

Додаткову увагу приділяють стану теплозахисного екрана капсули. Під час попередньої місії Artemis I на ньому було зафіксовано пошкодження більш ніж у 100 місцях. Попри доопрацювання, цей елемент залишається одним із головних факторів ризику під час повернення. Після входу в атмосферу модуль може приводнитися в різних положеннях, а система надувних подушок має стабілізувати капсулу.

Після посадки астронавтів оглянуть водолази і медики ВМС США, потім їх евакуюють на вертольотах на десантний корабель USS John P. Murtha. Місія Artemis II, що стартувала 1 квітня 2026 року, стала першим пілотованим польотом до Місяця за більш ніж півстоліття. Під час польоту екіпаж досяг рекордного віддалення від Землі (406 771 км). Політ також став першим використанням ракети SLS і корабля Orion з екіпажем у рамках програми повернення людини на Місяць.

