Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Екіпаж Artemis II повертається на Землю: попереду найнебезпечніший етап

Екіпаж Artemis II повертається на Землю: попереду найнебезпечніший етап

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 00:51
Екіпаж Artemis II проходить найнебезпечніший етап місії
Пілот Віктор Гловер дивиться в ілюмінатор під час місії Artemis II. Фото: Reuters

Космічний корабель Orion з екіпажем місії Artemis II має повернутися на Землю в ніч на 11 квітня. Приводнення заплановано на 03:07 за київським часом у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Перед цим на астронавтів чекає найскладніший етап польоту: вхід в атмосферу.

Саме ця ділянка вважається найнебезпечнішою за всю 10-денну місію, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу NASA.

Корабель входитиме в атмосферу зі швидкістю близько 40 230 км/год, що стане рекордом для пілотованих польотів. Попереднє досягнення належало місії Apollo 10 1969 року. Для безпечного повернення необхідно витримати точний кут входу: близько 6,1 градуса. Будь-яке відхилення може призвести або до рикошету в космос, або до критичного перегріву апарату.

Artemis II
Екіпаж Artemis II перед стартом місії. Фото: Reuters

Траєкторія входу і стан теплозахисту

Додаткову увагу приділяють стану теплозахисного екрана капсули. Під час попередньої місії Artemis I на ньому було зафіксовано пошкодження більш ніж у 100 місцях. Попри доопрацювання, цей елемент залишається одним із головних факторів ризику під час повернення. Після входу в атмосферу модуль може приводнитися в різних положеннях, а система надувних подушок має стабілізувати капсулу.

Після посадки астронавтів оглянуть водолази і медики ВМС США, потім їх евакуюють на вертольотах на десантний корабель USS John P. Murtha. Місія Artemis II, що стартувала 1 квітня 2026 року, стала першим пілотованим польотом до Місяця за більш ніж півстоліття. Під час польоту екіпаж досяг рекордного віддалення від Землі (406 771 км). Політ також став першим використанням ракети SLS і корабля Orion з екіпажем у рамках програми повернення людини на Місяць.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

NASA космос Місяць астронавти космічна місія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації