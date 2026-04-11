Головна Новини дня Корабель Orion з екіпажем Artemis II успішно приводнився в Тихому океані

Корабель Orion з екіпажем Artemis II успішно приводнився в Тихому океані

Дата публікації: 11 квітня 2026 03:41
Місія Artemis II завершилася: Orion з астронавтами успішно повернувся на Землю
Капсула екіпажу приводнилася в Тихий океан. Фото: Reuters

Космічний корабель Orion з екіпажем місії Artemis II успішно повернувся на Землю в ніч на 11 квітня. Апарат увійшов в атмосферу і через декілька хвилин приводнився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. На борту перебували чотири астронавти, які здійснили політ до Місяця і назад.

Це перша пілотована місія такого рівня з часів програми Apollo 1972 року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Повернення пройшло за класичною схемою з входом в атмосферу без виходу на навколоземну орбіту. Перед цим відбулося відділення службового модуля, після чого командний модуль скорегував траєкторію. В атмосферу корабель Artemis II увійшов на швидкості близько 39 700 км/год, а тепловий щит витримав нагрівання до тисяч градусів. На кілька хвилин зв'язок із Центром управління було повністю втрачено через плазму навколо капсули.

Як пройшов найскладніший етап місії

Незважаючи на окремі технічні нюанси під час польоту, включно з витоком гелію і збоями в побутових системах, місія була виконана в повній відповідності з планом. Після приводнення капсула стабілізувалася, а астронавтів оглянули рятувальні служби ВМС США.

Экипаж Artemis II успешно вернулся на Землю 11 апреля 2026 года
Пілотована капсула Artemis II після приводнення в Тихому океані. Фото: Reuters

Потім екіпаж евакуювали на борт корабля забезпечення. Місія підтвердила готовність системи Orion і ракети SLS до подальших етапів програми Artemis, включно з майбутньою висадкою людей на Місяць.

NASA Місяць Земля Оріон космічна місія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
