Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командир "Артеміди-2" показав захід Землі на Місяці: відео

Командир "Артеміди-2" показав захід Землі на Місяці: відео

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 18:28
Командир Артеміди-2 показав захід Землі на Місяці: відео
Земля та Місяць. Фото: NASA

Командир місії "Артеміда-2" NASA Рід Вайзман зняв захід Землі на Місяці. На відео можна побачити приблизно так само, як це бачить людське око. Вайзман наголосив, що воно без обрізки та монтажу.

Відео Рід Вайзман опублікував у соцмережі X у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

Захід Землі на Місяці

"Це було ніби спостерігати за заходом Сонця на пляжі з найвіддаленішого місця у космосі — я не зміг втриматися від того, щоб зняти на мобільний відеозапис "заходу Землі", — зазначив Вайзман.

За його словами, він ледь міг розгледіти Місяць крізь ілюмінатор шлюзового відсіку. Відео знято з восьмикратним зумом, що порівняно з людським оком.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Білий дім, на початку квітня астронавти NASA вирушили в місію "Артеміда-2". Участь у ній взяли Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен.

Згодом астронавти показали унікальні фото Землі, які вдалося зробити з космічного корабля "Оріон". На них видно зелене сяйво, континенти, океан та хмари. Крім того, вони показали зворотну сторону Місяця, яку не видно із Землі.

Екіпаж місії встановив новий рекорд найдальшого польоту людини від Землі. Вони подолали позначку у понад 400 тисяч кілометрів та продовжили рух у глиб космосу.

А у ніч проти 11 квітня астронавти успішно повернулися на Землю. Корабель Orion увійшов в атмосферу та приводнився в Тихому океані біля Каліфорнії.

NASA космос Місяць
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації