Командир "Артеміди-2" показав захід Землі на Місяці: відео

Земля та Місяць. Фото: NASA

Командир місії "Артеміда-2" NASA Рід Вайзман зняв захід Землі на Місяці. На відео можна побачити приблизно так само, як це бачить людське око. Вайзман наголосив, що воно без обрізки та монтажу.

Відео Рід Вайзман опублікував у соцмережі X у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Захід Землі на Місяці

"Це було ніби спостерігати за заходом Сонця на пляжі з найвіддаленішого місця у космосі — я не зміг втриматися від того, щоб зняти на мобільний відеозапис "заходу Землі", — зазначив Вайзман.

За його словами, він ледь міг розгледіти Місяць крізь ілюмінатор шлюзового відсіку. Відео знято з восьмикратним зумом, що порівняно з людським оком.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Білий дім, на початку квітня астронавти NASA вирушили в місію "Артеміда-2". Участь у ній взяли Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен.

Згодом астронавти показали унікальні фото Землі, які вдалося зробити з космічного корабля "Оріон". На них видно зелене сяйво, континенти, океан та хмари. Крім того, вони показали зворотну сторону Місяця, яку не видно із Землі.

Екіпаж місії встановив новий рекорд найдальшого польоту людини від Землі. Вони подолали позначку у понад 400 тисяч кілометрів та продовжили рух у глиб космосу.

А у ніч проти 11 квітня астронавти успішно повернулися на Землю. Корабель Orion увійшов в атмосферу та приводнився в Тихому океані біля Каліфорнії.