Главная Новости дня Хантавирус может передаваться от человека к человеку: какие симптомы

Дата публикации 13 мая 2026 14:04
Человек в защитном костюме от хантавируса. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Хантавирус, который зафиксировали на круизном лайнере, не представляет серьезной угрозы для украинцев. Однако стоит быть осторожными с другими типами этого вируса, которые циркулируют в Украине. Он может передаваться от человека к человеку.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич в эфире Вечір.LIVE.

Как может передаваться хантавирус

Ганич рассказал, что одной из особенностей хантавируса является возможность передачи не только от грызунов к человеку, но и между людьми. Однако для этого нужен длительный и тесный контакт.

"Легко эта инфекция не передается. Если мы посмотрим на этот круизный лайнер, там было более 140 человек, и только 7-8 были инфицированы", — пояснил эксперт.

Он отметил, что разные типы хантавирусов имеют разное влияние на организм. Те, которые фиксируют в Украине, могут вызвать геморрагическую лихорадку с поражением почек. Зато вирус Andes, обнаруженный на лайнере, способен приводить к хантавирусному легочному синдрому.

Также Николай Ганич отметил, что вирус, о котором идет речь в случае с круизным лайнером, не несет серьезной опасности для украинцев.

"Хантавирусов много, они все отличаются между собой и тот, что на круизном лайнере, не представляет угрозы для украинцев", — подчеркнул он.

Что известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере

В начале мая вспышку хантавируса зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, который следовал по Южной Америке. По данным СМИ, на борту находилось более 140 человек, однако инфицировались лишь несколько пассажиров и членов экипажа. Среди них находятся пятеро украинцев — их состояние оценивается как стабильное, симптомов не зафиксировано.

Медики отмечают, что хантавирус передается преимущественно через контакт с выделениями грызунов, а случаи заражения от человека к человеку являются редкими и требуют длительного тесного контакта.

Вирус Andes распространен преимущественно в странах Южной Америки. Он может вызвать хантавирусный легочный синдром — опасное заболевание, которое поражает легкие и может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью.

Как писали Новини.LIVE, в Украине зафиксировали два случая хантавируса. В Хмельницкой области оба пациента имели течение средней тяжести, прошли лечение и выздоровели.

В то же время в мире официально семь случаев хантавируса. Однако в ВОЗ отмечают, что риск масштабного распространения остается низким, ведь вирус редко передается между людьми.

здоровье хантавирус
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
