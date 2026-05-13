Хантавірус може передаватися від людини до людини: експерт назвав симптоми

Людина в захисному костюмі від хантавірусу.

Хантавірус, який зафіксували на круїзному лайнері, не становить серйозної загрози для українців. Однак варто бути обережними з іншими типами цього вірусу, які циркулюють в Україні. Він може передаватися від людини до людини.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганич в ефірі Вечір.LIVE.

Як може передаватися хантавірус

Ганич розповів, що однією з особливостей хантавірусу є можливість передачі не лише від гризунів до людини, а й між людьми. Проте для цього потрібен тривалий і тісний контакт.

"Легко ця інфекція не передається. Якщо ми подивимось на цей круїзний лайнер, там було понад 140 осіб, і лише 7-8 були інфіковані", — пояснив експерт.

Він зазначив, що різні типи хантавірусів мають різний вплив на організм. Ті, які фіксують в Україні, можуть викликати геморагічну гарячку з ураженням нирок. Натомість вірус Andes, виявлений на лайнері, здатний призводити до хантавірусного легеневого синдрому.

Також Микола Ганич наголосив, що вірус, про який йдеться у випадку з круїзним лайнером, не несе серйозної небезпеки для українців.

"Хантавірусів багато, вони всі відрізняються між собою і той, що на круїзному лайнері, не становить загрози для українців", — підкреслив він.

Що відомо про спалах хантавірусу на круїзному лайнері

На початку травня спалах хантавірусу зафіксували на круїзному лайнері MV Hondius, який прямував Південною Америкою. За даними ЗМІ, на борту перебувало понад 140 людей, однак інфікувалися лише кілька пасажирів і членів екіпажу. Серед них перебувають п'ятеро українців — їхній стан оцінюють як стабільний, симптомів не зафіксовано.

Медики наголошують, що хантавірус передається переважно через контакт із виділеннями гризунів, а випадки зараження від людини до людини є рідкісними та потребують тривалого тісного контакту.

Вірус Andes поширений переважно у країнах Південної Америки. Він може викликати хантавірусний легеневий синдром — небезпечне захворювання, яке вражає легені та може супроводжуватися важкою дихальною недостатністю.

Як писали Новини.LIVE, в Україні зафіксували два випадки хантавірусу. У Хмельницькій області обидва пацієнти мали перебіг середньої тяжкості, пройшли лікування та одужали.

Водночас у світі офіційно сім випадків хантавірусу. Проте у ВООЗ зазначають, що ризик масштабного поширення залишається низьким, адже вірус рідко передається між людьми.