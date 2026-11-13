Генерал СБУ Сергей Дука. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурирующий в деле "Карфаген", покинул следственный изолятор. За него внесли залог в полном объеме — 65 млн гривен. После освобождения он призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для расследования коррупции в НАБУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне" в пятницу, 13 ноября.

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Что известно о выходе Сергея Дуки из СИЗО

Сегодня, 13 ноября, за генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", внесли полную сумму залога — 65 млн гривен. После этого он вышел из следственного изолятора.

Как сообщил корреспондент "Суспільного", при выходе из СИЗО Дука публично обратился к народным депутатам с просьбой создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования коррупции в НАБУ.

Кто собирал средства на залог для Сергея Дуки

Ранее "Украинская правда" сообщала, что сотрудников СБУ якобы заставляют участвовать в сборе денег на залог для генерала. В то же время адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов в комментарии "Суспільному" подтвердил, что сотрудники Службы безопасности действительно собирают средства, однако, по его словам, делают это добровольно.

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Адвокат опроверг наличие какого-либо принуждения и пояснил, что вопрос сбора денег обсуждался еще до избрания меры пресечения. По его словам, сотрудники центрального аппарата СБУ сами решили присоединиться к сбору, а после судебного решения сотрудники из регионов начали обращаться за реквизитами для перевода средств.

"Это искажённая информация, будто есть какие-то приказы. Такого нет, это я точно знаю. Мы же понимали, что изберут меру пресечения в виде залога. Поэтому обсуждался вопрос, как его вносить. И действительно, в центральном аппарате собрались люди и сказали: "Посмотрим, какая сумма будет, и сколько сможем, столько и внесем". Я точно знаю, что после избрания меры пресечения из регионов начали звонить сотрудники и просили информацию о счете, на который нужно перечислять средства. И сказали, что будут поддерживать генерала", — прокомментировал адвокат Сухов.

Новини.LIVE сообщали, что генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о предвзятости расследования НАБУ в его отношении и о возможном конфликте интересов в действиях детектива Романа Недова. По его словам, ранее он проводил обыски в отношении этого детектива в рамках других уголовных производств. Дука предложил провести открытую дискуссию с участием руководителей НАБУ и САП и заявил о готовности ответить на вопросы народных депутатов.

Новини.LIVE писали, что 6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу Сергея Дуку по делу "Карфаген". Суд определил альтернативу содержанию под стражей — залог в размере 65 млн гривен. В случае её внесения на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Новини.LIVE сообщали, что 6 ноября 2026 года генерал СБУ Сергей Дука заявил, что не имеет средств для уплаты залога в размере 100 млн грн, и назвал его равнозначным содержанию под стражей. Он заверил, что готов давать показания и не планирует выезжать за границу. Также Дука изложил свою версию обыска НАБУ, утверждая, что его охранники не сразу поняли, кто именно пытается проникнуть на территорию.