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Главная Новости дня Карфаген: генерал СБУ Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн

Карфаген: генерал СБУ Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн

Ua ru
13 ноября 2026 17:08
Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн Галина Остаповец/Новини.LIVE
Генерал СБУ Сергей Дука. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурирующий в деле "Карфаген", покинул следственный изолятор. За него внесли залог в полном объеме — 65 млн гривен. После освобождения он призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для расследования коррупции в НАБУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне" в пятницу, 13 ноября.

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Что известно о выходе Сергея Дуки из СИЗО

Сегодня, 13 ноября, за генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", внесли полную сумму залога — 65 млн гривен. После этого он вышел из следственного изолятора.

Как сообщил корреспондент "Суспільного", при выходе из СИЗО Дука публично обратился к народным депутатам с просьбой создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования коррупции в НАБУ.

Кто собирал средства на залог для Сергея Дуки

Ранее "Украинская правда" сообщала, что сотрудников СБУ якобы заставляют участвовать в сборе денег на залог для генерала. В то же время адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов в комментарии "Суспільному" подтвердил, что сотрудники Службы безопасности действительно собирают средства, однако, по его словам, делают это добровольно.

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Адвокат опроверг наличие какого-либо принуждения и пояснил, что вопрос сбора денег обсуждался еще до избрания меры пресечения. По его словам, сотрудники центрального аппарата СБУ сами решили присоединиться к сбору, а после судебного решения сотрудники из регионов начали обращаться за реквизитами для перевода средств.

"Это искажённая информация, будто есть какие-то приказы. Такого нет, это я точно знаю. Мы же понимали, что изберут меру пресечения в виде залога. Поэтому обсуждался вопрос, как его вносить. И действительно, в центральном аппарате собрались люди и сказали: "Посмотрим, какая сумма будет, и сколько сможем, столько и внесем". Я точно знаю, что после избрания меры пресечения из регионов начали звонить сотрудники и просили информацию о счете, на который нужно перечислять средства. И сказали, что будут поддерживать генерала", — прокомментировал адвокат Сухов.

Новини.LIVE сообщали, что генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о предвзятости расследования НАБУ в его отношении и о возможном конфликте интересов в действиях детектива Романа Недова. По его словам, ранее он проводил обыски в отношении этого детектива в рамках других уголовных производств. Дука предложил провести открытую дискуссию с участием руководителей НАБУ и САП и заявил о готовности ответить на вопросы народных депутатов.

Новини.LIVE писали, что 6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу Сергея Дуку по делу "Карфаген". Суд определил альтернативу содержанию под стражей — залог в размере 65 млн гривен. В случае её внесения на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Новини.LIVE сообщали, что 6 ноября 2026 года генерал СБУ Сергей Дука заявил, что не имеет средств для уплаты залога в размере 100 млн грн, и назвал его равнозначным содержанию под стражей. Он заверил, что готов давать показания и не планирует выезжать за границу. Также Дука изложил свою версию обыска НАБУ, утверждая, что его охранники не сразу поняли, кто именно пытается проникнуть на территорию.

СБУ НАБУ САП залог расследование наказание
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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