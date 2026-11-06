Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука. Фото: Служба безопасности Украины

Адвокат генерала Сергея Дуки сообщил 6 ноября, в пятницу, что после освобождения от должности он продолжает находиться на службе в Службе безопасности Украины. В настоящее время Дука находится в распоряжении ведомства, однако сколько продлится этот период, неизвестно.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Дука продолжает находиться в распоряжении СБУ

Адвокат Сергея Дуки сообщил, что освобождение от должности не означает прекращение службы в СБУ. По его словам, сотрудников ведомства не увольняют со службы без соответствующих оснований.

"Сотрудников СБУ просто так не увольняют со службы", — отметил защитник.

Также адвокат высказался по поводу заседания, на котором должны рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения по делу. По его мнению, оно должно проходить в закрытом режиме. По его мнению, вся необходимая информация по делу уже обнародована.

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Мы писали, что в рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти должностным лицам, среди них — первый заместитель руководителя одного из департаментов СБУ и глава одного из департаментов Нацполиции. Сообщается, что они организовали регулярную передачу взяток высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в обмен на содействие беспрепятственной работе мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

Мы сообщали, что во время обысков у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки произошла целая серия событий. В частности, известно, что генерал угрожал представителям НАБУ оружием и разбивал технику молотком.

Новини.LIVE сообщали, что также во время обыска вооруженные люди около двух часов блокировали работу детективов НАБУ, а сам чиновник уничтожал телефоны. Известно, что САП просит суд взять его под стражу с залогом в 100 млн грн.