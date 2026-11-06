Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генерал Дука после увольнения может остаться на службе в СБУ

Генерал Дука после увольнения может остаться на службе в СБУ

Ua ru
6 ноября 2026 16:59
Репортаж
Сергей Дука после увольнения может остаться на службе в СБУ Служба безопасности Украины
Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука. Фото: Служба безопасности Украины

Адвокат генерала Сергея Дуки сообщил 6 ноября, в пятницу, что после освобождения от должности он продолжает находиться на службе в Службе безопасности Украины. В настоящее время Дука находится в распоряжении ведомства, однако сколько продлится этот период, неизвестно.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Дука продолжает находиться в распоряжении СБУ

Адвокат Сергея Дуки сообщил, что освобождение от должности не означает прекращение службы в СБУ. По его словам, сотрудников ведомства не увольняют со службы без соответствующих оснований.

"Сотрудников СБУ просто так не увольняют со службы", — отметил защитник.

Также адвокат высказался по поводу заседания, на котором должны рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения по делу. По его мнению, оно должно проходить в закрытом режиме. По его мнению, вся необходимая информация по делу уже обнародована.

Читайте также:

Мы писали, что в рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти должностным лицам, среди них — первый заместитель руководителя одного из департаментов СБУ и глава одного из департаментов Нацполиции. Сообщается, что они организовали регулярную передачу взяток высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в обмен на содействие беспрепятственной работе мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

Мы сообщали, что во время обысков у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки произошла целая серия событий. В частности, известно, что генерал угрожал представителям НАБУ оружием и разбивал технику молотком.

Новини.LIVE сообщали, что также во время обыска вооруженные люди около двух часов блокировали работу детективов НАБУ, а сам чиновник уничтожал телефоны. Известно, что САП просит суд взять его под стражу с залогом в 100 млн грн.

СБУ НАБУ суд САП Верховный суд
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации