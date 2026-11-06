Прокурор САП: генерал СБУ Дука разбивал телефоны топором во время обыска
Прокурор САП рассказал о препятствовании работе детективов НАБУ во время обыска в квартире генерала СБУ Сергея Дуки в рамках операции "Карфаген". По его словам, вооруженные люди около двух часов не допускали правоохранителей к проведению следственных действий, а сам Дука уничтожал мобильные телефоны. В настоящее время САП просит суд взять генерала под стражу с залогом в 100 млн грн.
Об этом заявил прокурор САП Николай Карась во время судебного заседания в пятницу, 6 ноября, сообщает из зала суда журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Как вооруженные люди препятствовали обыску у генерала СБУ Дуки
В пятницу, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины. Речь идет о генерале СБУ Сергее Дуке, которого задержали детективы НАБУ. Он фигурирует в деле "Карфаген", касающемся предполагаемой деятельности преступной организации и коррупционных связей в правоохранительных органах.
По словам прокурора, 4 ноября около 05:30 детективы НАБУ прибыли к месту жительства Сергея Дуки с постановлением суда о проведении обыска. Однако войти внутрь им помешали вооруженные люди.
Как утверждает Николай Карась, они зарядили патрон в патронник и навели на детективов лазерные целеуказатели. Из-за этого правоохранителям препятствовали около двух часов.
За это время, по версии обвинения, Дука уничтожил свои мобильные телефоны, разбив их топором. Обстоятельства препятствования обыску расследует Государственное бюро расследований.
САП просит взять Дуку под стражу с залогом в 100 млн грн
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять Сергея Дуку под стражу по делу "Карфаген" с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.
Генерала СБУ подозревают в участии в преступной организации, которая, по данным следствия, обеспечивала работу мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса.
Новини.LIVE сообщали, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что во время обыска Сергей Дука вышел к окну с пистолетом, а вооруженные люди угрожали открыть огонь. Впоследствии генерал молотком разбил два телефона и жесткий диск. Позже к дому прибыли три микроавтобуса с сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа", однако после переговоров и прибытия адвокатов Дуку задержали.
Новини.LIVE писали, что суд поместил Виталия Рыбалка, одного из фигурантов дела "Карфаген", под стражу до 2 января без права освобождения под залог. По данным следствия, он был одним из исполнителей насильственных преступлений группировки, которую подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров. Прокурор САП сообщил, что ходатайства в отношении еще двух подозреваемых планируют подать в суд на следующий день, а в отношении Андрея Осипова — на следующей неделе или через неделю.
Новини.LIVE сообщали, что в рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП объявили подозрения пяти лицам, среди которых — высокопоставленные чиновники СБУ и Национальной полиции. По версии следствия, участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса благодаря коррупционным связям в правоохранительных органах. Также группировку подозревают в причастности к наркоторговле, производству контрафактных сигарет и поддельной валюты, а также к нападениям и похищениям людей.