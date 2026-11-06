Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Прокурор САП рассказал о препятствовании работе детективов НАБУ во время обыска в квартире генерала СБУ Сергея Дуки в рамках операции "Карфаген". По его словам, вооруженные люди около двух часов не допускали правоохранителей к проведению следственных действий, а сам Дука уничтожал мобильные телефоны. В настоящее время САП просит суд взять генерала под стражу с залогом в 100 млн грн.

Об этом заявил прокурор САП Николай Карась во время судебного заседания в пятницу, 6 ноября, сообщает из зала суда журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как вооруженные люди препятствовали обыску у генерала СБУ Дуки

В пятницу, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины. Речь идет о генерале СБУ Сергее Дуке, которого задержали детективы НАБУ. Он фигурирует в деле "Карфаген", касающемся предполагаемой деятельности преступной организации и коррупционных связей в правоохранительных органах.

По словам прокурора, 4 ноября около 05:30 детективы НАБУ прибыли к месту жительства Сергея Дуки с постановлением суда о проведении обыска. Однако войти внутрь им помешали вооруженные люди.

Как утверждает Николай Карась, они зарядили патрон в патронник и навели на детективов лазерные целеуказатели. Из-за этого правоохранителям препятствовали около двух часов.

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За это время, по версии обвинения, Дука уничтожил свои мобильные телефоны, разбив их топором. Обстоятельства препятствования обыску расследует Государственное бюро расследований.

САП просит взять Дуку под стражу с залогом в 100 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять Сергея Дуку под стражу по делу "Карфаген" с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Генерала СБУ подозревают в участии в преступной организации, которая, по данным следствия, обеспечивала работу мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса.

Новини.LIVE сообщали, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что во время обыска Сергей Дука вышел к окну с пистолетом, а вооруженные люди угрожали открыть огонь. Впоследствии генерал молотком разбил два телефона и жесткий диск. Позже к дому прибыли три микроавтобуса с сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа", однако после переговоров и прибытия адвокатов Дуку задержали.

Новини.LIVE писали, что суд поместил Виталия Рыбалка, одного из фигурантов дела "Карфаген", под стражу до 2 января без права освобождения под залог. По данным следствия, он был одним из исполнителей насильственных преступлений группировки, которую подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров. Прокурор САП сообщил, что ходатайства в отношении еще двух подозреваемых планируют подать в суд на следующий день, а в отношении Андрея Осипова — на следующей неделе или через неделю.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП объявили подозрения пяти лицам, среди которых — высокопоставленные чиновники СБУ и Национальной полиции. По версии следствия, участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса благодаря коррупционным связям в правоохранительных органах. Также группировку подозревают в причастности к наркоторговле, производству контрафактных сигарет и поддельной валюты, а также к нападениям и похищениям людей.