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Закон один для всех: Буданов об операции "Карфаген"

Ua ru
5 ноября 2026 16:06
Буданов выступил с заявлением по поводу операции Карфаген facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал события, связанные с операцией "Карфаген". Он подчеркнул, что должности, звания и полномочия не могут служить основанием для уклонения от ответственности. Также Буданов выразил надежду на объективное расследование и справедливые решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова в четверг, 5 ноября.

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Буданов прокомментировал операцию "Карфаген"

В своем заявлении относительно операции "Карфаген" Кирилл Буданов подчеркнул, что коррупция и любые преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные — отвечать за свои действия.

"Что касается событий, которые произошли вчера. Закон один для всех. Должности, звания и полномочия не могут служить основанием для уклонения от ответственности. Коррупция и любые преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные — нести ответственность", — подчеркнул глава ОПУ.

Отдельно руководитель Офиса президента обратил внимание на необходимость своевременных и решительных действий в связи с событиями вокруг операции "Карфаген". Он выразил надежду на независимое расследование и справедливые решения:

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"Ситуация требует своевременных решительных действий. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений. Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для всех, — наша общая цель".

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Скриншот заявления Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что прокуратура просит для первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова залог в размере 20 млн грн. Соответствующее ходатайство сторона обвинения подала во время заседания в Высшем антикоррупционном суде 5 ноября. Ценова задержали в рамках операции "Карфаген". По данным НАБУ, он может фигурировать в записях под псевдонимом "Прайс".

Новини.LIVE писали, что во время заседания по делу "Карфаген" журналисты спросили Владимира Ценова, признает ли он подозрение и причастен ли он к прикрытию мошеннических колл-центров. Также представители СМИ поинтересовались, кто предложил ломать пострадавшим ноги молотком. Чиновник не стал устно отвечать на вопросы и комментировать обвинения.

НАБУ САП расследование Кирилл Буданов Нацполиция
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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