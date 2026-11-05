Дело Карфаген: журналисты спросили Ценова об избиении людей молотком
Во время судебного заседания по вопросу об избрании меры пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову журналисты задали ему ряд вопросов. В частности, представители СМИ поинтересовались, чья была идея ломать пострадавшим ноги молотком, однако фигурант дела "Карфаген" не стал отвечать.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.
О чём журналисты спрашивали Владимира Ценова
Когда Ценова привели в зал суда, один из представителей СМИ спросил:
"Согласны ли вы с тем, что вам инкриминируют?"
Однако чиновник не ответил. Журналисты продолжили задавать вопросы. В частности, поинтересовались, признает ли Ценов подозрение и как долго он мог прикрывать работу мошеннических колл-центров. Ответа на эти вопросы также не последовало.
Отдельно представители СМИ спросили о возможном насилии над людьми: "Чья была идея ломать людям ноги?"
После этого Ценов как будто на мгновение задумался и отвернулся. Устного ответа он не дал.
Впоследствии журналисты уточнили:
"Вы ознакомились с подозрением? Вы согласны с тем, в чём вас обвиняют?"
В ответ Ценов едва кивнул и, вероятно, одобрительно моргнул. Однако комментировать ситуацию не стал.
Что известно об операции "Карфаген"
По данным следствия, Владимир Ценов фигурирует в записях НАБУ под псевдонимом "Прайс". В рамках дела "Карфаген" правоохранители расследуют деятельность предполагаемой преступной организации. Ее участникам инкриминируют возможное прикрытие мошеннических колл-центров, причастность к наркоторговле и изготовлению фальшивых денег, а также похищение и пытки людей. По версии следствия, "Прайс" отвечал за обеспечение полицейского прикрытия работы колл-центров.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, к ее деятельности могли быть причастны представители правоохранительных органов и криминальной среды.
Также Новини.LIVE писали, что Нацполиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей полицейских, в отношении которых НАБУ проводило процессуальные мероприятия. Такое решение было принято на время служебного расследования. В Нацполиции заявили о готовности содействовать антикоррупционному бюро и призвали не делать поспешных выводов.