Первый заместитель начальника ГСР Нацполиции Украины Владимир Ценов. Фото: Новини.LIVE

Во время судебного заседания по вопросу об избрании меры пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову журналисты задали ему ряд вопросов. В частности, представители СМИ поинтересовались, чья была идея ломать пострадавшим ноги молотком, однако фигурант дела "Карфаген" не стал отвечать.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.

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О чём журналисты спрашивали Владимира Ценова

Когда Ценова привели в зал суда, один из представителей СМИ спросил:

"Согласны ли вы с тем, что вам инкриминируют?"

Однако чиновник не ответил. Журналисты продолжили задавать вопросы. В частности, поинтересовались, признает ли Ценов подозрение и как долго он мог прикрывать работу мошеннических колл-центров. Ответа на эти вопросы также не последовало.

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После этого Ценов как будто на мгновение задумался и отвернулся. Устного ответа он не дал.

Впоследствии журналисты уточнили:

"Вы ознакомились с подозрением? Вы согласны с тем, в чём вас обвиняют?"

В ответ Ценов едва кивнул и, вероятно, одобрительно моргнул. Однако комментировать ситуацию не стал.

Что известно об операции "Карфаген"

По данным следствия, Владимир Ценов фигурирует в записях НАБУ под псевдонимом "Прайс". В рамках дела "Карфаген" правоохранители расследуют деятельность предполагаемой преступной организации. Ее участникам инкриминируют возможное прикрытие мошеннических колл-центров, причастность к наркоторговле и изготовлению фальшивых денег, а также похищение и пытки людей. По версии следствия, "Прайс" отвечал за обеспечение полицейского прикрытия работы колл-центров.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, к ее деятельности могли быть причастны представители правоохранительных органов и криминальной среды.

Также Новини.LIVE писали, что Нацполиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей полицейских, в отношении которых НАБУ проводило процессуальные мероприятия. Такое решение было принято на время служебного расследования. В Нацполиции заявили о готовности содействовать антикоррупционному бюро и призвали не делать поспешных выводов.