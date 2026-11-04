Спецоперация НАБУ. Иллюстративное фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 4 ноября сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, к её деятельности были причастны представители правоохранительных органов и криминальной среды.

Об этом сообщили НАБУ и САП, передает Новини.LIVE.

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Какие правоохранительные органы фигурируют в деле

По информации антикоррупционных органов, участники организации наладили регулярные выплаты должностным лицам . Они должны были обеспечивать беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

В НАБУ и САП отдельно назвали структуры, представители которых, по версии следствия, были вовлечены в преступную деятельность:

"По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды".

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Пока что правоохранители не раскрывают имена фигурантов, их конкретные должности и суммы неправомерной выгоды. Также пока нет информации о количестве участников организации.

В НАБУ и САП пообещали обнародовать дополнительные подробности позже.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия. По информации бюро, один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожал применить огнестрельное оружие и не допускал детективов к месту проведения обыска. Туда также прибыли спецназовцы СБУ.

Также Новини.LIVE писали, что НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении возможных злоупотреблений при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Речь идет о договорах на поставку дронов, которые в 2023 году чиновники Госспецсвязи заключили с тремя связанными между собой компаниями. По данным следствия, в результате этих закупок государству был нанесён ущерб в размере 254 млн грн.