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Главная Новости дня НАБУ заявило об угрозах оружием со стороны сотрудника СБУ во время обыска

НАБУ заявило об угрозах оружием со стороны сотрудника СБУ во время обыска

Ua ru
4 ноября 2026 07:23
НАБУ заявило об угрозах с применением оружия со стороны высокопоставленного сотрудника СБУ facebook.com/nabu.gov.ua
Следственные действия с участием сотрудников НАБУ и САП. Фото иллюстративное: facebook.com/nabu.gov.ua

В среду, 4 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят следственные действия на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. По данным бюро, один из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту проведения обыска.

Об этом сообщает НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Препятствование обыску НАБУ

"Во время проведения детективами НАБУ законных следственных действий на основании постановления следственного судьи ВАКС один из высокопоставленных чиновников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту проведения обыска", — сообщили в НАБУ.

На место проведения следственных действий также прибыли спецназовцы СБУ. В бюро заявили, что такие действия мешают детективам выполнять свои законные процессуальные обязанности.

"Такие действия недопустимы", — подчеркнули в НАБУ.

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Других подробностей пока не сообщают.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников.

Также Новини.LIVE писали, что НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о злоупотреблениях при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. По данным следствия, в 2023 году должностные лица Госспецсвязи заключили договоры с тремя связанными между собой компаниями. В результате государство понесло убытки в размере 254 млн грн.

СБУ НАБУ оружие обыски угрозы детектив
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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