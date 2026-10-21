Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и у одного из сотрудников

В НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и у одного из сотрудников

Ua ru
21 октября 2026 10:52
НАБУ проводит обыски в Национальном банке Украины и у одного из сотрудников НАБУ
Правоохранители. Фото иллюстративное: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещении Национального банка Украины. Кроме того, обыски проводятся по месту жительства одного из сотрудников.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Обыски в Нацбанке

В НАБУ отметили, что никто не был задержан, а подозрение никому не предъявлялось.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются в целях сохранения тайны досудебного расследования", — говорится в сообщении.

null
Пост НАБУ. Фото: скриншот

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники сообщил, что обыски у главы НБУ Андрея Пышного связаны с заводом "КарпатНафтоХим" и "СенсБанком".

Читайте также:
null
Пост Железняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СМИ, 21 октября представители НАБУ и САП провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Кроме того, эту информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее в НАБУ сообщили, что расследование в рамках операции "Карфаген" продолжается, однако информацию о последующих следственных мероприятиях пока не будут раскрывать. Директор бюро Семен Кривонос заявил о значительном давлении на расследование.

НАБУ обыски САП Украина Нацбанк
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации