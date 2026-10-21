Правоохранители. Фото иллюстративное: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещении Национального банка Украины. Кроме того, обыски проводятся по месту жительства одного из сотрудников.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Обыски в Нацбанке

В НАБУ отметили, что никто не был задержан, а подозрение никому не предъявлялось.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются в целях сохранения тайны досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники сообщил, что обыски у главы НБУ Андрея Пышного связаны с заводом "КарпатНафтоХим" и "СенсБанком".

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Пост Железняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СМИ, 21 октября представители НАБУ и САП провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Кроме того, эту информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее в НАБУ сообщили, что расследование в рамках операции "Карфаген" продолжается, однако информацию о последующих следственных мероприятиях пока не будут раскрывать. Директор бюро Семен Кривонос заявил о значительном давлении на расследование.