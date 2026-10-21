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Головна Новини дня У НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та в одного зі співробітників

У НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та в одного зі співробітників

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21 жовтня 2026 10:52
НАБУ проводить обшуки в Нацбанку України та в співробітника НАБУ
Правоохоронці. Фото ілюстративне: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки у приміщенні Національного банку України. Крім того, вони відбуваються за місцем проживання одного зі співробітників.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Обшуки в Нацбанку

У НАБУ зазначили, що жодна особа не затримувалася, а підозру нікому не оголошували.

"Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", — йдеться у повідомленні.

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Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нардеп Ярослав Железняк з посиланням на джерела повідомив, що обшуки в очільника НБУ Андрія Пишного повʼязані із заводом "КарпатНафтоХім" та "СенсБанком".

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE із посиланням на ЗМІ, 21 жовтня представники НАБУ та САП провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного. Крім того, цю інформацію підтвердив нардеп Ярослав Железняк.

Раніше у НАБУ повідомили, що розслідування в межах операції "Карфаген" продовжується, проте інформацію про наступні слідчі заходи наразі не розкриватимуть. Директор бюро Семен Кривонос заявив про значний тиск на розслідування. 

НАБУ обшуки САП Україна Нацбанк
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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