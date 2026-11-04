Слідчі дії за участю співробітників НАБУ та САП. Фото ілюстративне: facebook.com/nabu.gov.ua

У середу, 4 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. За даними бюро, один із високопосадовців Служби безпеки України погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку.

Про це повідомляє НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Перешкоджання обшуку НАБУ

"Під час проведення детективами НАБУ законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку", — повідомили в НАБУ.

На місце проведення слідчих дій також прибули спецпризначенці СБУ. У бюро заявили, що такі дії заважають детективам виконувати свої законні процесуальні обов'язки.

"Такі дії є неприпустимими", — наголосили в НАБУ.

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Інших подробиць поки не повідомляють.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що детективи НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили обшуки в приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.

Також Новини.LIVE писали, що НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі про зловживання під час закупівлі безпілотників для Сил оборони України. За даними слідства, у 2023 році посадовці Держспецзв'язку уклали договори з трьома пов'язаними між собою компаніями. Унаслідок цього держава зазнала збитків на 254 млн грн.