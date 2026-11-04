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Головна Новини дня Шахрайські колцентри та хабарі правоохоронцям: НАБУ провело операцію

Шахрайські колцентри та хабарі правоохоронцям: НАБУ провело операцію

Ua ru
4 листопада 2026 10:20
Операція Карфаген: НАБУ і САП викрили схему підкупу силовиків facebook.com/nabu.gov.ua
Спецоперація НАБУ. Фото ілюстративне: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 4 листопада повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". За даними слідства, до її діяльності були причетні представники правоохоронних органів та кримінального середовища. 

Про це повідомили НАБУ та САП, передає Новини.LIVE.

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Які правоохоронні органи фігурують у справі

За інформацією антикорупційних органів, учасники організації налагодили регулярні виплати посадовцям. Вони мали забезпечувати безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

У НАБУ та САП окремо назвали структури, представники яких, за версією слідства, були залучені до злочинної діяльності:

"За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища".

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Наразі правоохоронці не розкривають імен фігурантів, їхніх конкретних посад та сум неправомірної вигоди. Також поки немає інформації про кількість учасників організації.

У НАБУ та САП пообіцяли оприлюднити додаткові подробиці згодом.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 4 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії. За інформацією бюро, один із високопосадовців СБУ погрожував застосувати вогнепальну зброю та не допускав детективів до місця проведення обшуку. Туди також прибули спецпризначенці СБУ. 

Також Новини.LIVE писали, що НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі безпілотників для Сил оборони України. Йдеться про договори на постачання дронів, які у 2023 році посадовці Держспецзв'язку уклали з трьома пов'язаними між собою компаніями. За даними слідства, внаслідок цих закупівель державі завдали збитків на 254 млн грн.

СБУ НАБУ САП Кримінал Шахрайський кол-центр детективи НАБУ
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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