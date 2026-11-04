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Нацполиция отстранила полицейских после следственных действий НАБУ

Ua ru
4 ноября 2026 13:48
Полицейских отстранили от должности после проведения следственных действий НАБУ facebook.com/nabu.gov.ua
Сотрудники НАБУ проводят следственные действия. Иллюстративное фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальная полиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей полицейских, в отношении которых НАБУ проводило процессуальные мероприятия. Соответствующее решение было принято на время служебного расследования. В ведомстве заявили, что содействуют работе антикоррупционного бюро, и призвали воздержаться от преждевременных оценок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Нацполиции в среду, 4 ноября.

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Что заявили в Нацполиции о следственных действиях НАБУ

В Национальной полиции Украины сообщили о содействии проведению следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины. Также в ведомстве проинформировали о решении руководства в отношении полицейских, в отношении которых НАБУ провело соответствующие процессуальные мероприятия.

Их отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования. В Нацполиции подчеркнули, что до его завершения и принятия соответствующих решений не стоит делать преждевременных выводов и оценок.

В своём заявлении правоохранители призвали дождаться результатов всестороннего и объективного расследования:

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"Национальная полиция Украины содействует проведению следственных действий НАБУ. По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых были проведены соответствующие процессуальные действия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Призываем воздержаться от преждевременных выводов и оценок до завершения всестороннего и объективного расследования и принятия соответствующих решений".

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Скриншот заявления Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП 4 ноября 2026 года разоблачили преступную организацию в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, её участники регулярно передавали взятки должностным лицам, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. К деятельности организации, по версии правоохранителей, были причастны высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции, Офиса генпрокурора и представители криминальной среды.

Новини.LIVE писали, что 4 ноября детективы НАБУ провели следственные действия на основании постановления следственного судьи ВАКС. По данным бюро, один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожал правоохранителям огнестрельным оружием и не допускал их к месту обыска. На место также прибыли спецназовцы СБУ, а в НАБУ заявили о препятствовании законной работе детективов.

СБУ НАБУ обыски САП расследование Нацполиция
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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