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Головна Новини дня Нацполіція відсторонила поліцейських після слідчих дій НАБУ

Нацполіція відсторонила поліцейських після слідчих дій НАБУ

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4 листопада 2026 13:48
Поліцейських відсторонили після слідчих дій НАБУ facebook.com/nabu.gov.ua
Працівники НАБУ проводять слідчі дії. Ілюстративне фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національна поліція України відсторонила від виконання службових обов’язків поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні заходи. Відповідне рішення ухвалили на час службового розслідування. У відомстві заявили, що сприяють роботі антикорупційного бюро, та закликали утриматися від передчасних оцінок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Нацполіції у середу, 4 листопада.

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Що заявили у Нацполіції про слідчі дії НАБУ

У Національній поліції України повідомили про сприяння проведенню слідчих дій Національного антикорупційного бюро України. Також у відомстві поінформували про рішення керівництва щодо поліцейських, стосовно яких НАБУ провело відповідні процесуальні заходи.

Їх відсторонили від виконання службових обов’язків на період розслідування. У Нацполіції наголосили, що до його завершення та ухвалення відповідних рішень не варто робити передчасних висновків і оцінок.

У своїй заяві правоохоронці закликали дочекатися результатів всебічного й об’єктивного розслідування:

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"Національна поліція України сприяє проведенню слідчих дій НАБУ. За рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонено від виконання службових обов’язків.

Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування та ухвалення відповідних рішень".

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Скриншот заяви Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП 4 листопада 2026 року викрили злочинну організацію в межах операції "Карфаген". За даними слідства, її учасники регулярно передавали хабарі посадовцям, щоб забезпечити безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До діяльності організації, за версією правоохоронців, були причетні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

Новини.LIVE писали, що 4 листопада детективи НАБУ провели слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. За даними бюро, один із високопосадовців СБУ погрожував правоохоронцям вогнепальною зброєю та не допускав їх до місця обшуку. На місце також прибули спецпризначенці СБУ, а в НАБУ заявили про перешкоджання законній роботі детективів.

СБУ НАБУ обшуки САП розслідування Нацполіція
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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