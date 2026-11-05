Перший заступник начальника ДСР Нацполіції України Володимир Ценов. Фото: Новини.LIVE

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову журналісти задавали йому низку запитань. Зокрема, представники медіа поцікавилися, кому належала ідея ламати потерпілим ноги молотком, однак фігурант справи "Карфаген" не став відповідати.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду.

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Що журналісти запитували у Володимира Ценова

Коли Ценова завели до зали суду, один із представників медіа запитав:

"Чи погоджуєтеся ви з тим, що вам інкримінують?"

Однак посадовець не відповів. Журналісти продовжили ставити запитання. Зокрема, поцікавилися, чи визнає Ценов підозру та як довго він міг прикривати роботу шахрайських колцентрів. Відповіді на ці запитання також не було.

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Окремо представники медіа запитали про можливе насильство над людьми: "Чия була ідея людям ноги ламати?"

Після цього Ценов наче на мить замислився та відвернувся. Усної відповіді він не дав.

Згодом журналісти уточнили:

"Ви ознайомлювалися з підозрою? Ви згодні з тим, у чому вас обвинувачують?"

У відповідь Ценов ледь кивнув і, ймовірно, схвально моргнув. Проте коментувати ситуацію не став.

Що відомо про операцію Карфаген

За даними слідства, Володимир Ценов фігурує на записах НАБУ під псевдонімом "Прайс". У межах справи "Карфаген" правоохоронці розслідують діяльність імовірної злочинної організації. Її учасникам інкримінують можливе прикриття шахрайських колцентрів, причетність до наркоторгівлі та виготовлення фальшивих грошей, а також викрадення і катування людей. За версією слідства, "Прайс" відповідав за забезпечення поліцейського прикриття роботи колцентрів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". За даними слідства, до її діяльності могли бути причетні представники правоохоронних органів та кримінального середовища.

Також Новини.LIVE писали, що Нацполіція України відсторонила від виконання службових обов'язків поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні заходи. Таке рішення ухвалили на час службового розслідування. У Нацполіції заявили про готовність сприяти антикорупційному бюро та закликали не робити передчасних висновків.