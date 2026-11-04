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Главная Новости дня Операция Карфаген: САП и НАБУ раскрыли новую схему

Операция Карфаген: САП и НАБУ раскрыли новую схему

Ua ru
4 ноября 2026 17:33
Операция Карфаген: НАБУ и САП разоблачили преступную организацию с участием правоохранителей НАБУ
Сотрудники НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили новую преступную организацию в рамках операции "Карфаген". Фигуранты организовали регулярную передачу взяток руководителям правоохранительных органов в обмен на то, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Новая преступная организация в рамках операции «Карфаген»

В состав преступной организации входили не менее 12 человек.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что к противоправной схеме организатор преступной группировки, ранее неоднократно имевший судимости, привлек действующих высокопоставленных должностных лиц СБУ, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции, а также лиц из криминальной среды.

"Это обеспечивало беспрепятственное функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты", — говорится в сообщении.

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Также следствие выяснило, что члены группировки могли совершать нападения, похищать людей и наносить им телесные повреждения, действуя в интересах преступной организации.

"Отметим, что, по версии следствия, преступная организация использовала коррупционные связи в правоохранительных органах для защиты незаконной деятельности и получения теневых доходов", — сообщили в САП.

В настоящее время следствие продолжается.

Как писали Новини.LIVE, 4 ноября НАБУ совместно с САП заявили о разоблачении преступной группировки в рамках операции "Карфаген". К её деятельности привлечены представители правоохранительных структур и криминальной среды.

Впоследствии стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Следственные мероприятия проводятся в рамках нескольких уголовных дел в соответствии с судебными решениями. В СБУ отреагировали.

А Национальная полиция Украины отстранила от исполнения должностных обязанностей правоохранителей, в отношении которых НАБУ проводило следственные действия. Такое решение будет действовать на время служебного расследования.

СБУ НАБУ САП Офис генерального прокурора преступление Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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