Співробітники НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України викрили нову злочинну організацію в рамках операції "Карфаген". Фігуранти організували регулярну передачу хабарів керівникам правоохоронних органів в обмін на те, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських кол-центрів та інших нелегальних бізнесів.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Новини.LIVE.

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Нова злочинна організація в рамках операції "Карфаген"

До складу злочинної організації входили щонайменше 12 осіб.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до протиправної схеми організатор злочинного угруповання, який раніше неодноразово мав судимості, залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції, а також осіб із кримінального середовища.

"Це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти", — йдеться у повідомленні.

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Також слідство з’ясувало, що члени угруповання могли вчиняти напади, викрадати людей і завдавати їм тілесних ушкоджень, діючи в інтересах злочинної організації.

"Зазначимо, що, за версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків", — повідомили в САП.

Наразі слідство продовжується.

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада НАБУ спільно із САП заявили про викриття злочинного угруповання в межах операції "Карфаген". До його діяльності залучені представники правоохоронних структур і кримінального середовища.

Згодом стало відомо, що НАБУ і САП здійснюють обшуки у працівників Служби безпеки України. Слідчі заходи проводять у межах кількох кримінальних справ відповідно до судових рішень. У СБУ відреагували.

А Національна поліція України усунула від виконання посадових обов’язків правоохоронців, стосовно яких НАБУ проводило слідчі дії. Таке рішення діятиме протягом службового розслідування.