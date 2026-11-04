Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Слідчі дії відбуваються в межах кількох кримінальних проваджень на підставі відповідних ухвал суду. У СБУ заявили, що підтримують об'єктивне та неупереджене розслідування і сприяють процесуальним діям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ у середу, 4 листопада.

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У СБУ підтвердили обшуки серед своїх співробітників

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки розпочалися вранці 4 листопада. У відомстві уточнили, що слідчі дії проводять у межах кількох кримінальних проваджень та на підставі відповідних судових ухвал.

Також у СБУ заявили про готовність сприяти розслідуванню та наголосили на необхідності його об'єктивності й неупередженості.

"Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду", — йдеться у заяві СБУ.

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Скариншот заяви СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 4 листопада НАБУ проводить обшуки у високопосадовців Служби безпеки України, зокрема в приватному будинку, де перебувають детективи бюро та правоохоронці. За даними джерел "Української правди", слідчі дії відбуваються у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника одного з управлінь Олександра Ковальчука. Також журналісти повідомили про спробу провести обшук у Сергія Дуки, якого співрозмовники видання пов’язують із перешкоджанням роботі детективів НАБУ.

Новини.LIVE писали, що НАБУ заявило, що під час обшуку 4 листопада один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї. За даними бюро, посадовець також перешкоджав проведенню слідчих дій і не допускав правоохоронців до місця обшуку. На місце прибули спецпризначенці СБУ, а в НАБУ наголосили, що такі дії є неприпустимими.