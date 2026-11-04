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СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников

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4 ноября 2026 12:52
СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников facebook.com/nabu.gov.ua
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Следственные действия осуществляются в рамках нескольких уголовных дел на основании соответствующих постановлений суда. В СБУ заявили, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование и содействуют процессуальным действиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ в среду, 4 ноября.

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В СБУ подтвердили обыски среди своих сотрудников

В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски начались утром 4 ноября. В ведомстве уточнили, что следственные действия проводятся в рамках нескольких уголовных дел и на основании соответствующих судебных постановлений.

Также в СБУ заявили о готовности содействовать расследованию и подчеркнули необходимость его объективности и беспристрастности.

"Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия проводятся в рамках ряда уголовных производств и соответствующих постановлений суда", — говорится в заявлении СБУ.

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Скриншот заявления СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября НАБУ проводит обыски у высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины, в частности в частном доме, где находятся детективы бюро и правоохранители. По данным источников "Украинской правды", следственные действия проводятся в отношении начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника одного из управлений Александра Ковальчука. Также журналисты сообщили о попытке провести обыск у Сергея Дуки, которого собеседники издания связывают с препятствованием работе детективов НАБУ.

Новини.LIVE писали, что НАБУ заявило, что во время обыска 4 ноября один из высокопоставленных чиновников СБУ угрожал детективам применением огнестрельного оружия. По данным бюро, чиновник также препятствовал проведению следственных действий и не допускал правоохранителей к месту обыска. На место прибыли спецназовцы СБУ, а в НАБУ подчеркнули, что такие действия недопустимы.

СБУ НАБУ обыски ФЛП САП расследование
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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