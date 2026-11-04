Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обыски у руководства СБУ: журналисты Новости.LIVE показали место следственных действий

Обыски у руководства СБУ: журналисты Новости.LIVE показали место следственных действий

Ua ru
4 ноября 2026 11:01
Эксклюзив
НАБУ проводит обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ: подробности Новини.LIVE
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины на месте проведения обысков у высокопоставленных сотрудников СБУ. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Правоохранители, в частности сотрудники полиции, пока не дают комментариев.

Журналисты Новини.LIVE находятся на месте следственных действий.

Реклама
Правоохоронці на місці слідчих дій
Правоохранители на месте следственных действий. Фото: Новини.LIVE

Что происходит на месте обыска НАБУ

Обыски проводятся в большом частном доме. Возле него стоит много автомобилей, в том числе полицейская машина. На месте также находятся сотрудники НАБУ в форме.

У кого из руководства СБУ проводят обыски

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, НАБУ проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Издание также сообщило о следственных действиях в отношении первого заместителя начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Читайте также:

"Украинская правда" писала, в частности, о попытке провести обыск у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. По данным собеседников издания, именно он является высокопоставленным чиновником, который препятствовал работе детективов НАБУ.

Что сообщали в НАБУ

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября детективы бюро проводили следственные действия на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. По данным НАБУ, один из высокопоставленных чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска. На место также прибыли спецназовцы СБУ.

Позже Новини.LIVE писали, что 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, ее участники систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

В НАБУ также сообщили, что к этой деятельности были привлечены действующие должностные лица СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды.

СБУ НАБУ обыски Мошеннический колл-центр детективы НАБУ
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации