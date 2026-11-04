Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины на месте проведения обысков у высокопоставленных сотрудников СБУ. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Правоохранители, в частности сотрудники полиции, пока не дают комментариев.

Журналисты Новини.LIVE находятся на месте следственных действий.

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Правоохранители на месте следственных действий. Фото: Новини.LIVE

Что происходит на месте обыска НАБУ

Обыски проводятся в большом частном доме. Возле него стоит много автомобилей, в том числе полицейская машина. На месте также находятся сотрудники НАБУ в форме.

У кого из руководства СБУ проводят обыски

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, НАБУ проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Издание также сообщило о следственных действиях в отношении первого заместителя начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

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"Украинская правда" писала, в частности, о попытке провести обыск у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. По данным собеседников издания, именно он является высокопоставленным чиновником, который препятствовал работе детективов НАБУ.

Что сообщали в НАБУ

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 4 ноября детективы бюро проводили следственные действия на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. По данным НАБУ, один из высокопоставленных чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска. На место также прибыли спецназовцы СБУ.

Позже Новини.LIVE писали, что 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, ее участники систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

В НАБУ также сообщили, что к этой деятельности были привлечены действующие должностные лица СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды.