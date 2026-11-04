Посадовці Національного антикорупційного бюро України на місці обшуків у високопосадовців СБУ. Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки у високопосадовців Служби безпеки України (СБУ). Правоохоронці, зокрема співробітники поліції наразі не надають коментарів.

Журналісти Новини.LIVE перебувають на місці слідчих дій.

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Правоохоронці на місці слідчих дій. Фото: Новини.LIVE

Що відбувається на місці обшуку НАБУ

Обшуки проводять у великому приватному будинку. Біля нього стоїть багато автомобілів, зокрема поліцейське авто. На місці також перебувають працівники НАБУ у формі.

У кого з керівництва СБУ проводять обшуки

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, НАБУ проводить обшуки у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Видання також повідомило про слідчі дії у першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.

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УП писала зокрема про спробу провести обшук у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними співрозмовників видання, саме він є високопосадовцем, який перешкоджав роботі детективів НАБУ.

Що повідомляли в НАБУ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 4 листопада детективи бюро проводили слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. За даними НАБУ, один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку. На місце також прибули спецпризначенці СБУ.

Пізніше Новини.LIVE писали, що 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". За даними слідства, її учасники систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

У НАБУ також повідомили, що до цієї діяльності були залучені чинні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.