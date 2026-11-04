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Главная Новости дня НАБУ: наркоторговцы планировали облить журналиста Бигуса кислотой

НАБУ: наркоторговцы планировали облить журналиста Бигуса кислотой

Ua ru
4 ноября 2026 18:56
НАБУ обнародовало записи о планах нападения на Дениса Бигуса BIHUS.Info
Украинский журналист-расследователь Денис Бигус. Фото: BIHUS.Info

Участники разоблаченной преступной организации обсуждали нападения на журналистов и активистов, которые разоблачали их деятельность. Среди потенциальных целей были журналист Денис Бигус и бывший военнопленный, защитник Мариуполя. Также фигуранты упоминали возможные нападения на Лачена и представителей ProKyiv.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ в среду, 4 ноября.

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Какие нападения обсуждали участники преступной организации

После публикации расследования Bihus.Info о сети магазинов U420 фигуранты рассматривали возможность нападения на журналиста Дениса Бигуса. В материале журналисты сообщали, что в этих магазинах продавали наркотики под видом "сувениров". Среди озвученных участниками разговоров вариантов нападения было обливание журналиста кислотой.

Также фигуранты обсуждали нападение на бывшего военнопленного, защитника Мариуполя, который организовывал протесты против их деятельности. В частности, речь шла о возможности избить его молотками или применить кислоту.

Кроме того, на записях упоминались возможные нападения на Лачена и представителей ProKyiv.

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Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП раскрыли новую преступную организацию в рамках операции "Карфаген", в которую, по данным следствия, входили не менее 12 человек. Участники группировки передавали взятки руководителям правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов. Также фигурантов подозревают в организации нападений, похищении людей и нанесении им телесных повреждений.

Новини.LIVE также писали, что НАБУ и САП 4 ноября 2026 года сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, к ее деятельности были причастны высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора, а также представители криминальной среды. Участники группировки наладили регулярную передачу взяток правоохранителям за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

НАБУ САП наркоторговля расследование Игорь Лаченков наказание Нацполиция
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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