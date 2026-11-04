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Головна Новини дня НАБУ: наркоторгівці планували облити кислотою журналіста Бігуса

НАБУ: наркоторгівці планували облити кислотою журналіста Бігуса

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4 листопада 2026 18:56
НАБУ оприлюднило записи про плани нападу на Дениса Бігуса BIHUS.Info
Український журналіст-розслідувач Денис Бігус. Фото: BIHUS.Info

Учасники викритої злочинної організації обговорювали напади на журналістів та активістів, які викривали їхню діяльність. Серед потенційних цілей були журналіст Денис Бігус і колишній військовополонений, захисник Маріуполя. Також фігуранти згадували можливі напади на Лачена та представників ProKyiv.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на НАБУ у середу, 4 листопада.

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Які напади обговорювали учасники злочинної організації

Після виходу розслідування Bihus.Info про мережу магазинів U420 фігуранти розглядали можливість нападу на журналіста Дениса Бігуса. У матеріалі журналісти повідомляли, що в цих магазинах продавали наркотики під виглядом "сувенірів". Серед озвучених учасниками розмов варіантів нападу було обливання журналіста кислотою.

Також фігуранти обговорювали напад на колишнього військовополоненого, захисника Маріуполя, який організовував протести проти їхньої діяльності. Зокрема, йшлося про можливість побити його молотками або застосувати кислоту.

Крім того, на записах згадували можливі напади на Лачена та представників ProKyiv.

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Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що НАБУ і САП викрили нову злочинну організацію в межах операції "Карфаген", до якої, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб. Учасники угруповання передавали хабарі керівникам правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших нелегальних бізнесів. Також фігурантів підозрюють в організації нападів, викраденні людей і завданні їм тілесних ушкоджень.

Новини.LIVE також писали, що НАБУ і САП 4 листопада 2026 року повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". За версією слідства, до її діяльності були причетні високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора, а також представники кримінального середовища. Учасники угруповання налагодили регулярну передачу хабарів правоохоронцям за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

НАБУ САП наркоторгівля розслідування Ігор Лаченков покарання Нацполіція
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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