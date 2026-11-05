Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Закон один для всіх: Буданов про операцію "Карфаген"

Закон один для всіх: Буданов про операцію "Карфаген"

Ua ru
5 листопада 2026 16:06
Буданов зробив заяву щодо операції Карфаген facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов прокоментував події навколо операції "Карфаген". Він наголосив, що посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності. Також Буданов висловив сподівання на об’єктивне розслідування та справедливі рішення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова у четвер, 5 листопада.

Реклама

Буданов прокоментував операцію "Карфаген"

У своїй заяві щодо операції "Карфаген" Кирило Буданов підкреслив, що корупція та будь-які злочини мають отримувати належну правову оцінку, а винні — відповідати за свої дії.

"Щодо подій, які вчора відбувались. Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності.Корупція та будь-які злочини мають отримувати належну правову оцінку, а винні – нести відповідальність", — наголосив глава ОПУ.

Окремо керівник Офісу президента звернув увагу на необхідність своєчасних і рішучих дій у зв’язку з подіями навколо операції "Карфаген". Він висловив сподівання на незалежне розслідування та справедливі рішення:

Читайте також:

"Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, – наша спільна мета".

null
Скриншот заяви Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що прокуратура просить для першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова заставу в розмірі 20 млн грн. Відповідне клопотання сторона обвинувачення подала під час засідання у Вищому антикорупційному суді 5 листопада. Ценова затримали в межах операції "Карфаген", за даними НАБУ, він може фігурувати на записах під псевдонімом "Прайс".

Новини.LIVE писали, що під час засідання у справі "Карфаген" журналісти запитали Володимира Ценова, чи визнає він підозру та, чи причетний до прикриття шахрайських колцентрів. Також представники медіа поцікавилися, хто запропонував ламати потерпілим ноги молотком. Посадовець не став усно відповідати на запитання та коментувати звинувачення.

НАБУ САП розслідування Кирило Буданов Нацполіція
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації