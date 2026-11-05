Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов прокоментував події навколо операції "Карфаген". Він наголосив, що посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності. Також Буданов висловив сподівання на об’єктивне розслідування та справедливі рішення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова у четвер, 5 листопада.

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Буданов прокоментував операцію "Карфаген"

У своїй заяві щодо операції "Карфаген" Кирило Буданов підкреслив, що корупція та будь-які злочини мають отримувати належну правову оцінку, а винні — відповідати за свої дії.

"Щодо подій, які вчора відбувались. Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності.Корупція та будь-які злочини мають отримувати належну правову оцінку, а винні – нести відповідальність", — наголосив глава ОПУ.

Окремо керівник Офісу президента звернув увагу на необхідність своєчасних і рішучих дій у зв’язку з подіями навколо операції "Карфаген". Він висловив сподівання на незалежне розслідування та справедливі рішення:

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"Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, – наша спільна мета".

Скриншот заяви Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що прокуратура просить для першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова заставу в розмірі 20 млн грн. Відповідне клопотання сторона обвинувачення подала під час засідання у Вищому антикорупційному суді 5 листопада. Ценова затримали в межах операції "Карфаген", за даними НАБУ, він може фігурувати на записах під псевдонімом "Прайс".

Новини.LIVE писали, що під час засідання у справі "Карфаген" журналісти запитали Володимира Ценова, чи визнає він підозру та, чи причетний до прикриття шахрайських колцентрів. Також представники медіа поцікавилися, хто запропонував ламати потерпілим ноги молотком. Посадовець не став усно відповідати на запитання та коментувати звинувачення.