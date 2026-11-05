Перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Прокуратура просить суд призначити заставу у розмірі 20 млн грн посадовцю Національної поліції. Йдеться про першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова, якого затримали в межах операції "Карфаген". Відповідне клопотання сторона обвинувачення озвучила під час засідання у Вищому антикорупційному суді.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду у четвер, 5 листопада.

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Прокуратура просить 20 млн грн застави для посадовця Нацполіції

Під час судового засідання у ВАКС сторона обвинувачення озвучила клопотання про обрання Володимиру Ценову запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 20 млн грн.

Ценов обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Що передувало

Сьогодні, 5 листопада, у ВАКС триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Володимиру Ценову, якого затримали в межах операції "Карфаген". Перед початком розгляду журналісти поставили посадовцю низку запитань, зокрема про можливе прикриття шахрайських колцентрів та насильство над людьми.

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На запитання про те, кому належала ідея ламати людям ноги молотком, Ценов не відповів, лише ледь усміхнувся.

За даними НАБУ, на записах у межах справи посадовець може фігурувати під псевдонімом "Прайс". За версією слідства, учасники викритої організації за хабарі забезпечували прикриття незаконного бізнесу, а також причетні до нападів, викрадень і побиття людей.

Новини.LIVE інформували, що у межах операції "Карфаген" САП і НАБУ викрили нову злочинну організацію, до якої входили щонайменше 12 осіб. За даними слідства, її учасники передавали хабарі керівникам правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів. Також фігурантам інкримінують напади, викрадення людей і завдання їм тілесних ушкоджень.

Новини.LIVE писали, що за даними НАБУ, учасники викритої злочинної організації обговорювали напади на журналістів та активістів, які викривали їхню діяльність. Серед потенційних цілей були журналіст Денис Бігус і колишній військовополонений, захисник Маріуполя. Зокрема, фігуранти розглядали можливість облити Бігуса кислотою, а також згадували напади на Лачена та представників ProKyiv.