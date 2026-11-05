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Главная Новости дня Карфаген: прокуратура требует 20 млн залога для чиновника Нацполиции

Карфаген: прокуратура требует 20 млн залога для чиновника Нацполиции

Ua ru
5 ноября 2026 15:39
Репортаж
Прокуратура требует 20 млн залога для Ценова по делу Карфаген Галина Остаповец/Новини.LIVE
Первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Прокуратура просит суд назначить залог в размере 20 млн грн должностному лицу Национальной полиции. Речь идет о первом заместителе начальника Департамента стратегических расследований Владимире Ценове, которого задержали в рамках операции "Карфаген". Соответствующее ходатайство сторона обвинения озвучила во время заседания в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда в четверг, 5 ноября.

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Прокуратура просит 20 млн грн залога для должностного лица Нацполиции

В ходе судебного заседания в ВАКС сторона обвинения озвучила ходатайство об избрании Владимиру Ценовумеры пресечения в виде залога в размере 20 млн грн.

Ценов занимает должность первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Что предшествовало

Сегодня, 5 ноября, в ВАКС продолжается заседание по избранию меры пресечения Владимиру Ценову, которого задержали в рамках операции "Карфаген". Перед началом рассмотрения журналисты задали чиновнику ряд вопросов, в частности о возможном прикрытии мошеннических колл-центров и насилии над людьми.

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На вопрос о том, чья была идея ломать людям ноги молотком, Ценов не ответил, лишь слегка улыбнулся.

По данным НАБУ, на записях в рамках дела чиновник может фигурировать под псевдонимом "Прайс". По версии следствия, участники разоблаченной организации за взятки обеспечивали прикрытие незаконного бизнеса, а также причастны к нападениям, похищениям и избиениям людей.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках операции "Карфаген" САП и НАБУ раскрыли новую преступную организацию, в которую входили не менее 12 человек. По данным следствия, ее участники передавали взятки руководителям правоохранительных органов, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов. Также фигурантам инкриминируют нападения, похищения людей и нанесение им телесных повреждений.

Новини.LIVE писали, что, по данным НАБУ, участники разоблаченной преступной организации обсуждали нападения на журналистов и активистов, которые разоблачали их деятельность. Среди потенциальных целей были журналист Денис Бигус и бывший военнопленный, защитник Мариуполя. В частности, фигуранты рассматривали возможность облить Бигуса кислотой, а также упоминали нападения на Лачена и представителей ProKyiv.

НАБУ САП ВАКС расследование Нацполиция судебные решения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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