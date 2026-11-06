Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Прокурор САП розповів про перешкоджання детективам НАБУ під час обшуку в помешканні генерала СБУ Сергія Дуки у межах операції "Карфаген". За його словами, озброєні люди близько двох годин не допускали правоохоронців до проведення слідчих дій, а сам Дука знищував мобільні телефони. Нині САП просить суд взяти генерала під варту із заставою 100 млн грн.

Про це заявив прокурор САП Микола Карась під час судового засідання у п'ятницю, 6 листопада, інформує із зали суду журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Як озброєні люди перешкоджали обшуку в генерала СБУ Дуки

У п'ятницю, 6 листопада, у Вищому антикорупційному суді розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю Служби безпеки України. Йдеться про генерала СБУ Сергія Дуку, якого затримали детективи НАБУ. Він фігурує у справі "Карфаген", що стосується ймовірної діяльності злочинної організації та корупційних зв'язків у правоохоронних органах.

За словами прокурора, 4 листопада близько 05:30 детективи НАБУ прибули до помешкання Сергія Дуки з ухвалою суду на проведення обшуку. Однак потрапити всередину їм завадили озброєні люди.

Як стверджує Микола Карась, вони дослали патрон у патронник і навели на детективів лазерні цілевказівники. Через це правоохоронцям перешкоджали близько двох годин.

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За цей час, за версією обвинувачення, Дука знищив свої мобільні телефони, розбиваючи їх сокирою. Обставини перешкоджання обшуку розслідує Державне бюро розслідувань.

САП просить взяти Дуку під варту із заставою 100 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд взяти Сергія Дуку під варту у справі "Карфаген" із можливістю внесення застави у 100 млн грн.

Генерала СБУ підозрюють в участі у злочинній організації, яка, за даними слідства, забезпечувала роботу шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.

Новини.LIVE інформували, що керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що під час обшуку Сергій Дука вийшов до вікна з пістолетом, а озброєні люди погрожували відкрити вогонь. Згодом генерал молотком розбив два телефони та жорсткий диск. Пізніше до будинку прибули три мікроавтобуси зі співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа", однак після переговорів і приїзду адвокатів Дуку затримали.

Новини.LIVE писали, що суд відправив Віталія Рибалка, одного з фігурантів справи "Карфаген", під варту до 2 січня без права внесення застави. За даними слідства, він був одним із виконавців насильницьких злочинів угруповання, яке підозрюють у прикритті шахрайських колцентрів. Прокурор САП повідомив, що клопотання щодо ще двох підозрюваних планують подати до суду наступного дня, а щодо Андрія Осіпова — наступного тижня або через тиждень.

Новини.LIVE повідомляли, що у межах операції "Карфаген" НАБУ та САП оголосили підозри п’ятьом особам, серед яких — високопосадовці СБУ та Національної поліції. За версією слідства, учасники злочинної організації забезпечували роботу шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу завдяки корупційним зв’язкам у правоохоронних органах. Також угруповання підозрюють у причетності до наркоторгівлі, виробництва контрафактних сигарет і підробленої валюти, а також нападів та викрадень людей.