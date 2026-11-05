Прокурор САП під час судового засідання щодо справи "Карфаген". Фото: Новини.LIVE

Суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, одному з фігурантів справи "Карфаген", якого в медіа називають "Боксером". Його відправили під варту до 2 січня без можливості внесення застави. Прокурор САП також розповів, коли суд розглядатиме клопотання щодо інших підозрюваних.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду.

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Що відомо про запобіжні заходи у справі "Карфаген"

За словами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, клопотання щодо Віталія Рибалка вже передали до суду, а судове засідання призначили на 15:00. Згодом стало відомо, що суд відправив фігуранта під варту до 2 січня.

За даними слідства, Рибалко був одним із виконавців насильницьких злочинів у складі організації, яку підозрюють у прикритті шахрайських колцентрів. Прокурор просив обрати йому запобіжний захід без можливості внесення застави.

Ще два клопотання щодо інших підозрюваних планують подати до суду наступного дня. Стосовно Осіпова відповідне звернення можуть зробити наступного тижня або через тиждень. Йому вже повідомили про підозру, а в межах іншого кримінального провадження він перебуває під вартою.

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Прокурор пояснив, що операція "Карфаген" охоплює кілька кримінальних проваджень. За версією слідства, учасники злочинної організації виконували різні ролі та займалися різними напрямами діяльності.

Що відомо про справу "Карфаген"

4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". За версією слідства, її учасники підкуповували правоохоронців, щоб ті прикривали шахрайські колцентри, наркоторгівлю та інші незаконні бізнеси.

ЗМІ повідомляли про затримання чотирьох фігурантів справи: генерал-майора СБУ Сергія Дуки, посадовців Національної поліції Володимира Ценова та Олександра Дем’янчука, а також засновника боксерського клубу Олександра Рибалка.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 5 листопада НАБУ та САП оголосили підозри п’ятьом особам у межах операції "Карфаген". Серед них — перший заступник начальника одного з департаментів СБУ та керівник одного з департаментів Національної поліції.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував операцію "Карфаген". Він наголосив, що посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності, а корупція та інші злочини мають отримувати належну правову оцінку.