Прокурор САП во время судебного заседания по делу "Карфаген". Фото: Новини.LIVE

Суд избрал меру пресечения в отношении Виталия Рыбалка, одного из фигурантов дела "Карфаген", которого в СМИ называют "Боксером". Его поместили под стражу до 2 января без возможности внесения залога. Прокурор САП также сообщил, когда суд будет рассматривать ходатайства в отношении других подозреваемых.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.

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Что известно о мерах пресечения по делу "Карфаген"

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ходатайство в отношении Виталия Рыбалко уже передано в суд, а судебное заседание назначено на 15:00. Впоследствии стало известно, что суд поместил фигуранта под стражу до 2 января.

По данным следствия, Рыбалко был одним из исполнителей насильственных преступлений в составе организации, которую подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров. Прокурор просил избрать ему меру пресечения без возможности внесения залога.

Еще два ходатайства в отношении других подозреваемых планируют подать в суд на следующий день. В отношении Осипова соответствующее ходатайство могут подать на следующей неделе или через неделю. Ему уже сообщили о подозрении, а в рамках другого уголовного производства он находится под стражей.

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Прокурор пояснил, что операция «Карфаген» охватывает несколько уголовных дел. По версии следствия, участники преступной организации выполняли разные роли и занимались различными направлениями деятельности.

Что известно о деле "Карфаген"

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, ее участники подкупали правоохранителей, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры, наркоторговлю и другие незаконные виды бизнеса.

СМИ сообщали о задержании четырех фигурантов дела: генерал-майора СБУ Сергея Дуки, должностных лиц Национальной полиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября НАБУ и САП объявили подозрения пяти лицам в рамках операции "Карфаген". Среди них — первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ и руководитель одного из департаментов Национальной полиции.

Также Новини.LIVE писали, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал операцию "Карфаген". Он подчеркнул, что должности, звания и полномочия не могут служить основанием для уклонения от ответственности, а коррупция и другие преступления должны получать надлежащую правовую оценку.