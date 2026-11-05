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Главная Новости дня Операция Карфаген: пяти лицам предъявлены подозрения

Операция Карфаген: пяти лицам предъявлены подозрения

Ua ru
5 ноября 2026 16:36
Операция Карфаген: САП и НАБУ сообщили о предъявлении подозрения пяти лицам НАБУ
Полицейский и сотрудник НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о предъявлении подозрения пяти лицам в рамках операции "Карфаген". В частности, среди них есть первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ и руководитель одного из департаментов Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг, 5 ноября, передает Новини.LIVE.

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Подозрения пяти лицам в рамках операции "Карфаген"

"Отметим, что участники преступной организации наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов", — говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • организатору — по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ч. 3 ст. 27 (организатор уголовного правонарушения), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, или совершение таких действий по предварительному сговору группой лиц или организованной группой), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127 (пытки, совершенные при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных этой частью), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других документов, совершенные при отягчающих обстоятельствах, определенных настоящей частью), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных настоящей частью) УК Украины;
  • первого заместителя начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины — по ч. 3 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации, руководство ею или участие в ней, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения);
  • руководителя одного из департаментов Нацполиции Украины — по ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации или участие в ней, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере или совершение такого правонарушения лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины;
  • заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области — по ч. 3 ст. 255 (участие в преступной организации или её создание либо руководство ею с использованием служебного положения), ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127 (пособничество в пытках, совершенных при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных этой частью статьи), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (пособничество в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, ценных бумаг или других документов при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных этой частью) УК Украины;
  • подчинённого организатора — по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 127 (пытки, совершенные представителем государства, в частности сотрудником правоохранительного органа) УК Украины.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что организатор преступной организации, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был осужден, привлек к противоправной деятельности действующих высокопоставленных должностных лиц СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминальной среды.

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Это позволяло мошенническим колл-центрам беспрепятственно работать и обманывать граждан Украины и других стран. Кроме того, такая деятельность включала:

  • сбыт наркотиков;
  • незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

"Кроме того, установлена причастность участников преступной организации к нападениям, похищениям и нанесению телесных повреждений лицам в интересах преступной организации. Отметим, что, по версии следствия, преступная организация использовала коррупционные связи в правоохранительных органах для защиты незаконной деятельности и получения теневых доходов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в состав преступной организации входило не менее 12 человек.

Как писали Новини.LIVE, руководитель ОП Кирилл Буданов отреагировал на ситуацию, связанную с операцией "Карфаген". По его словам, ни один должностной статус, звание или предоставленные полномочия не должны защищать человека от ответственности.

А во время судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова, журналисты пытались получить от него ответы на ряд вопросов. В частности, они поинтересовались, кто предложил ломать пострадавшим ноги молотком.

НАБУ САП Украина подозрение преступление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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