Поліцейський та співробітник НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру пʼяти особам у рамках операції "Карфаген". Зокрема, серед них є перший заступник начальника одного з Департаментів СБУ та керівник одного з Департаментів Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 5 листопада, передає Новини.LIVE.

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Підозри пʼяти особам у рамках операції "Карфаген"

"Зазначимо, що учасники злочинної організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів", — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфікували за декількома статтями Кримінального кодексу України:

організатора – за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 27 (організатор кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127 (катування, вчинене за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи інших документів, вчинені за обтяжувальних обставин, визначених цією частиною), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною) КК України;

– за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 27 (організатор кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127 (катування, вчинене за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи інших документів, вчинені за обтяжувальних обставин, визначених цією частиною), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною) КК України; першого заступника начальника одного з Департаментів Служби безпеки України — за ч. 3 ст. 255 КК України (створення злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, вчинені службовою особою з використанням службового становища);

— за ч. 3 ст. 255 КК України (створення злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, вчинені службовою особою з використанням службового становища); керівника одного з Департаментів Нацполіції України – за ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації або участь у ній, вчинені службовою особою з використанням службового становища), ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинення такого правопорушення особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України;

– за ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації або участь у ній, вчинені службовою особою з використанням службового становища), ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинення такого правопорушення особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України; заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині – за ч. 3 ст. 255 (участь у злочинній організації або її створення чи керівництво нею з використанням службового становища), ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127 (пособництво в катуванні, вчиненому за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною статті), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (пособництво у виготовленні, зберіганні, перевезенні або збуті підроблених грошей, цінних паперів чи інших документів за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною) КК України;

– за ч. 3 ст. 255 (участь у злочинній організації або її створення чи керівництво нею з використанням службового становища), ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127 (пособництво в катуванні, вчиненому за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною статті), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 (пособництво у виготовленні, зберіганні, перевезенні або збуті підроблених грошей, цінних паперів чи інших документів за обтяжувальних обставин, передбачених цією частиною) КК України; підлеглого організатора – за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 127 (катування, вчинене представником держави, зокрема працівником правоохоронного органу) КК України.

Під час досудового розслідування з’ясували, що організатор злочинної організації, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та був засуджений, залучив до протиправної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

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Це дозволяло шахрайським кол-центрам безперешкодно працювати та ошукувати громадян України й інших країн. Крім того, така діяльність охоплювала:

збут наркотиків;

незаконне виробництво контрафактних сигарет і підробленої іноземної валюти.

"Крім того, встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації. Зазначимо, що, за версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, до злочинної організації входило щонайменше 12 осіб.

Як писали Новини.LIVE, керівник ОП Кирило Буданов відреагував на ситуацію, пов’язану з операцією "Карфаген". За його словами, жоден посадовий статус, звання чи надані повноваження не повинні захищати людину від відповідальності.

А під час засідання суду, на якому розглядали питання про запобіжний захід для першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, журналісти намагалися отримати від нього відповіді на низку запитань. Зокрема, вони поцікавилися, хто запропонував ламати потерпілим ноги молотком.