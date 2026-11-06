Затримання генерала СБУ Сергія Дуки. Фото: pravda.com.ua

Під час обшуку в першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки генерал погрожував детективам НАБУ пістолетом і знищував техніку молотком. Згодом до будинку прибули бійці спецпідрозділу "Альфа", які, за оцінкою НАБУ, намагалися евакуювати посадовця.

Про обставини операції розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв’ю "Українській правді", інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як генерал Дука погрожував детективам НАБУ

За словами Абакумова, детективи прибули до заміського будинку генерала для проведення обшуку на підставі ухвали суду. Для безпеки операції НАБУ залучило бійців власного Управління спеціальних операцій.

Коли один зі спецпризначенців спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь. У вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам Дука вийшов до вікна на другому поверсі з пістолетом.

Абакумов розповів, що намагався через гучномовець пояснити присутнім, хто проводить слідчі дії, та показав посвідчення й ухвалу суду. Однак на контакт із детективами не пішли.

Читайте також:

За словами керівника підрозділу НАБУ, після цього генерал вийшов на балкон і почав знищувати техніку.

"Люди на контакт не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком розбивати телефони – розбив вщент повністю два телефони, плюс знищив один жорсткий диск", — заявив Абакумов.

Як "Альфа" намагалася евакуювати генерала

Згодом до будинку прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа". Як стверджує Абакумов, вони поводилися агресивно та вивчали розташування детективів.

За оцінкою НАБУ, силовики могли готуватися відбити та евакуювати генерала. Уникнути стрілянини між представниками двох спецслужб вдалося завдяки тривалим переговорам і приїзду адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Абакумов також повідомив, що під час операції детективи зафіксували листування, у якому фігурант справи Андрій Осіпов, відомий під прізвиськом "Кримінал", передавав генералу інформацію про арештовані 2,7–3 млн доларів на чотирьох криптогаманцях. За словами керівника підрозділу НАБУ, Дука нібито брався через Офіс генерального прокурора домогтися зняття арешту з цих коштів, які пов’язують із наркосиндикатом "Хімпром".

Що відомо про справу "Карфаген"

Обшуки в Сергія Дуки відбулися 4 листопада в межах операції "Карфаген". НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють у підкупі правоохоронців для прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та інших незаконних бізнесів.

За матеріалами слідства, до протиправної діяльності могли бути залучені посадовці СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції, а також представники кримінального середовища.

Того ж дня детективи НАБУ затримали Сергія Дуку в селищі Рославичі на Київщині. Увечері очільник СБУ Олександр Поклад звільнив співробітників відомства, які стали фігурантами розслідування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що прокурор САП розповів про запобіжні заходи для фігурантів справи "Карфаген". Зокрема, Віталія Рибалка, якого називають "Боксером", суд відправив під варту до 2 січня без права внесення застави. Ще два клопотання щодо інших підозрюваних планували подати до суду наступного дня.

Крім того, Новини.LIVE писали, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, підкуповували високопосадовців правоохоронних органів. За даними слідства, це дозволяло забезпечувати роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До організації могли бути причетні посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.