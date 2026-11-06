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Главная Новости дня Генерал СБУ Дука угрожал детективам НАБУ пистолетом и разбивал технику молотком

Генерал СБУ Дука угрожал детективам НАБУ пистолетом и разбивал технику молотком

Ua ru
6 ноября 2026 13:07
Генерал СБУ Дука разбивал телефоны молотком и угрожал НАБУ пистолетом pravda.com.ua
Задержание генерала СБУ Сергея Дуки. Фото: pravda.com.ua

Во время обыска у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки генерал угрожал детективам НАБУ пистолетом и уничтожал технику молотком. Впоследствии к дому прибыли бойцы спецподразделения "Альфа", которые, по оценке НАБУ, пытались эвакуировать чиновника.

Об обстоятельствах операции рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью "Украинской правде", сообщает Новини.LIVE.

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Как генерал Дука угрожал детективам НАБУ

По словам Абакумова, детективы прибыли в загородный дом генерала для проведения обыска на основании постановления суда. Для обеспечения безопасности операции НАБУ привлекло бойцов собственного Управления специальных операций.

Когда один из спецназовцев попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь. В окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам Дука вышел к окну на втором этаже с пистолетом.

Абакумов рассказал, что пытался через громкоговоритель объяснить присутствующим, кто проводит следственные действия, и показал удостоверение и постановление суда. Однако на контакт с детективами они не пошли.

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По словам руководителя подразделения НАБУ, после этого генерал вышел на балкон и начал уничтожать технику.

"Люди не пошли на контакт. Вместо этого генерал выбежал на балкон и начал молотком разбивать телефоны — полностью разбил два телефона, плюс уничтожил один жесткий диск", — заявил Абакумов.

Как "Альфа" пыталась эвакуировать генерала

Впоследствии к дому прибыли три микроавтобуса с вооруженными сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа". Как утверждает Абакумов, они вели себя агрессивно и изучали расположение детективов.

По оценке НАБУ, силовики, возможно, готовились отбить и эвакуировать генерала. Избежать перестрелки между представителями двух спецслужб удалось благодаря длительным переговорам и приезду адвокатов Дуки. После этого чиновника задержали.

Абакумов также сообщил, что во время операции детективызафиксировали переписку, в которой фигурант дела Андрей Осипов, известный под прозвищем "Криминал", передавал генералу информацию об арестованных 2,7–3 млн долларов на четырёх криптокошельках. По словам руководителя подразделения НАБУ, Дука якобы пытался через Офис генерального прокурора добиться снятия ареста с этих средств, которые связывают с наркосиндикатом "Химпром".

Что известно о деле "Карфаген"

Обыски у Сергея Дуки состоялись 4 ноября в рамках операции "Карфаген". НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участников которой подозревают в подкупе правоохранителей для прикрытия мошеннических колл-центров, наркоторговли и других незаконных видов бизнеса.

По материалам следствия, к противоправной деятельности могли быть привлеченыдолжностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции, а также представители криминальной среды.

В тот же день детективы НАБУ задержали Сергея Дуку в поселке Рославичи Киевской области. Вечером глава СБУ Александр Поклад уволил сотрудников ведомства, ставших фигурантами расследования.

Также Новини.LIVE сообщали, что прокурор САП рассказал о мерах пресечения в отношении фигурантов дела "Карфаген". В частности, Виталия Рыбалка, которого называют "Боксером", суд поместил под стражу до 2 января без права внесения залога. Еще два ходатайства в отношении других подозреваемых планировали подать в суд на следующий день.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой, по версии следствия, подкупали высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, это позволяло обеспечивать работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. К организации могли быть причастны должностные лица СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

СБУ НАБУ оружие задержание угрозы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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