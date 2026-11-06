Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Фото: Служба безпеки України

Захисник генерала Сергія Дуки повідомив 6 листопада, в п'ятницю, що після звільнення з посади він продовжує перебувати на службі в Службі безпеки України. Наразі Дука перебуває в розпорядженні відомства, однак скільки триватиме цей період, невідомо.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Дука продовжує перебувати в розпорядженні СБУ

Адвокат Сергія Дуки повідомив, що звільнення з посади не означає припинення служби в СБУ. За його словами, працівників відомства не звільняють зі служби без відповідних підстав.

"Працівників СБУ просто так не викидають зі служби", — зазначив захисник.

Також адвокат висловився щодо засідання, на якому мають розглянути питання про обрання запобіжного заходу у справі. На його думку, воно має відбуватися в закритому режимі. На його думку, всю необхідну інформацію щодо справи вже оприлюднили.

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Ми писали, що у рамках операції "Карфаген" НАБУ та САП повідомили про підозру пʼяти посадовцям, серед них — перший заступник керівника одного з департаментів СБУ та очільник одного з департаментів Нацполіції. Повідомляється, що вони організували регулярну передачу хабарів високопосадовцям правоохоронних органів в обмін на сприяння безперешкодній роботі шахрайських кол-центрів та інших незаконних підприємств.

Ми інформували, що під час обшуків першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки відбулась низка подій. Зокрема відомо, що генерал погрожував представникам НАБУ зброєю та розбивав техніку молотком.

Новини.LIVE повідомляли, що також під час обшуку озброєні люди близько двох годин блокували роботу детективів НАБУ, а сам посадовець знищував телефони. Відомо, що САП просить суд взяти його під варту із заставою 100 млн грн.