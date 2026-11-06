Генерал СБУ Сергей Дука. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки, задержанного в рамках операции "Карфаген". Отныне он будет находиться под стражей, однако суд также определил альтернативу в виде залога в размере 65 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram ВАКС.

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Что решил суд в отношении генерала Дуки

"Сегодня, 6 ноября, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн", — говорится в сообщении.

В ВАКС подчеркнули, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Также в суде отметили, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Пост ВАКС. Фото: скриншот

Операция «Карфаген»

Как сообщали Новини.LIVE, недавно НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о подозрении пяти должностным лицам, среди которых — первый заместитель руководителя одного из департаментов СБУ и глава одного из департаментов Нацполиции. Как стало известно, их подозревают в том, что они организовали регулярную передачу взяток высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в обмен на содействие беспрепятственной деятельности мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

На новых записях НАБУ Сергей Дука фигурирует как "Аким". Следствие считает, что он знал о деятельности организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Также сообщалось, что во время обысков у Сергея Дуки произошла целая серия инцидентов. В частности, известно, что он угрожал представителям НАБУ оружием и разбивал технику молотком.