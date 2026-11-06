Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Операция Карфаген: ВАКС избрал генералу СБУ Дуке содержание под стражей

Операция Карфаген: ВАКС избрал генералу СБУ Дуке содержание под стражей

Ua ru
6 ноября 2026 23:31
Сергей Дука получил от ВАКС меру пресечения — содержание под стражей или залог Галина Остаповець/Новини.LIVE
Генерал СБУ Сергей Дука. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки, задержанного в рамках операции "Карфаген". Отныне он будет находиться под стражей, однако суд также определил альтернативу в виде залога в размере 65 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram ВАКС.

Реклама

Что решил суд в отношении генерала Дуки

"Сегодня, 6 ноября, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн", — говорится в сообщении.

В ВАКС подчеркнули, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Также в суде отметили, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Читайте также:
Сергій Дука отримав запобіжний захід від ВАКС
Пост ВАКС. Фото: скриншот

Операция «Карфаген»

Как сообщали Новини.LIVE, недавно НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о подозрении пяти должностным лицам, среди которых — первый заместитель руководителя одного из департаментов СБУ и глава одного из департаментов Нацполиции. Как стало известно, их подозревают в том, что они организовали регулярную передачу взяток высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов в обмен на содействие беспрепятственной деятельности мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

На новых записях НАБУ Сергей Дука фигурирует как "Аким". Следствие считает, что он знал о деятельности организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Также сообщалось, что во время обысков у Сергея Дуки произошла целая серия инцидентов. В частности, известно, что он угрожал представителям НАБУ оружием и разбивал технику молотком.

НАБУ суд Украина ВАКС наказание судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации