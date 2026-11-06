Сергій Дука отримав запобіжний захід від ВАКС

Генерал СБУ Сергій Дука. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, якого затримали в рамках операції "Карфаген". Відтепер він буде під вартою, але саме цю також визначив альтернативу у якості застави в розмірі 65 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram ВАКС.

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Що вирішив суд щодо генерала Дуки

"Сьогодні, 6 листопада, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 65 млн грн", — йдеться у повідомленні.

У ВАКС наголосили, що у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки.

Також у суді зазначили, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Пост ВАКС. Фото: скриншот

Операція Карфаген

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно НАБУ та САП у рамках операції "Карфаген" повідомили про підозру п'яти посадовцям, серед яких — перший заступник керівника одного з департаментів СБУ та очільник одного з департаментів Нацполіціі. Як стало відомо, їх підозрюють у тому, що вони організували регулярну передача хабарів високопосадовцям правоохоронних органів в обмін на сприяння безперешкодній діяльності шахрайських кол-центрів та інших незаконних підприємств.

На нових плівках НАБУ Сергій Дука фігурує як "Акім". Слідство вважає, що він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав вирішувати питання в СБУ та Офісі Генпрокурора.

Також и писали, що під час обшуків у Сергія Дуки відбулась низка подій. Зокрема, відомо, що він погрожував представникам НАБУ зброєю та розбивав техніку молотком.