Генерала СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі "Карфаген" під час суду 6 листопада 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Генерал СБУ Сергій Дука висловився щодо застави у 100 млн грн, про яку йдеться під час розгляду запобіжного заходу у справі "Карфаген". Він заявив, що готовий давати показання та не збирається виїжджати за кордон. Також Дука розповів власну версію подій під час обшуку детективами НАБУ.

Про це генерал заявив під час судового засідання у п'ятницю, 6 листопада, передає з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Дука заявив, що не сплатить заставу у 100 млн грн

Під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу у справі "Карфаген" Сергій Дука повідомив, що готовий давати показання та не планує виїжджати за кордон.

Водночас генерал зазначив, що застава у розмірі 100 млн грн для нього рівнозначна триманню під вартою без альтернативи.

"Я її все одно не сплачу", — заявив Дука.

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Дука розповів свою версію обшуку НАБУ

Також Сергій Дука виклав власну версію подій під час обшуку. За його словами, близько 05:20 детективи НАБУ намагалися перелізти через паркан, після чого спрацювала охоронна система.

Генерал стверджує, що бійці спецпідрозділу "Альфа", які його охороняли, лише приблизно за годину з'ясували, що це працівники НАБУ.

Дука запевняє, що впустив би детективів, якби вони зв'язалися з ним через хвіртку та повідомили про ухвалу суду на проведення обшуку.

Водночас раніше прокурор САП заявив, що під час слідчих дій озброєні люди навели на детективів НАБУ лазерні цілевказівники. За версією обвинувачення, у цей час Дука розбивав мобільні телефони сокирою.

Новини.LIVE інформували, що адвокат Сергія Дуки пояснив, що звільнення з посади не означає припинення його служби в СБУ: наразі генерал перебуває в розпорядженні відомства. Скільки триватиме такий статус, захисник не уточнив. Також він виступив за проведення засідання щодо запобіжного заходу в закритому режимі, оскільки, на його думку, всю необхідну інформацію про справу вже оприлюднили.

Новини.LIVE писали, що керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що під час обшуку Сергій Дука вийшов до вікна з пістолетом, а озброєні люди погрожували правоохоронцям відкрити вогонь. За його словами, генерал молотком розбив два телефони та жорсткий диск, а згодом до будинку прибули три мікроавтобуси зі співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа". Уникнути стрілянини вдалося після переговорів і приїзду адвокатів, після чого Дуку затримали.