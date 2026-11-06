Генерал СБУ Сергей Дука, фигурирующий в деле "Карфаген", во время судебного заседания 6 ноября 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Генерал СБУ Сергей Дука высказался по поводу залога в размере 100 млн грн, о котором идет речь в ходе рассмотрения меры пресечения по делу "Карфаген". Он заявил, что готов давать показания и не собирается выезжать за границу. Также Дука рассказал свою версию событий, произошедших во время обыска детективами НАБУ.

Об этом генерал заявил во время судебного заседания в пятницу, 6 ноября, передает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Дука заявил, что не будет вносить залог в размере 100 млн грн

В ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения по делу "Карфаген" Сергей Дука сообщил, что готов давать показания и не планирует выезжать за границу.

В то же время генерал отметил, что залог в размере 100 млн грн для него равносилен содержанию под стражей без альтернативы.

"Я его все равно не буду платить", — заявил Дука.

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Дука рассказал свою версию обыска НАБУ

Также Сергей Дука изложил свою версию событий во время обыска. По его словам, около 05:20 детективы НАБУ пытались перелезть через забор, после чего сработала охранная система.

Генерал утверждает, что бойцы спецподразделения "Альфа", которые его охраняли, лишь примерно через час выяснили, что это сотрудники НАБУ.

Дука уверяет, что впустил бы детективов, если бы они связались с ним через калитку и сообщили о постановлении суда о проведении обыска.

В то же время ранее прокурор САП заявил, что во время следственных действий вооруженные люди навели на детективов НАБУ лазерные целеуказатели. По версии обвинения, в это время Дука разбивал мобильные телефоны топором.

Новини.LIVE сообщали, что адвокат Сергея Дуки пояснил, что освобождение от должности не означает прекращения его службы в СБУ: в настоящее время генерал находится в распоряжении ведомства. Как долго продлится такой статус, защитник не уточнил. Также он выступил за проведение заседания по вопросу меры пресечения в закрытом режиме, поскольку, по его мнению, вся необходимая информация по делу уже обнародована.

Новини.LIVE писали, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что во время обыска Сергей Дука вышел к окну с пистолетом, а вооруженные люди угрожали правоохранителям открыть огонь. По его словам, генерал молотком разбил два телефона и жесткий диск, а впоследствии к дому подъехали три микроавтобуса с сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа". Избежать перестрелки удалось после переговоров и прибытия адвокатов, после чего Дуку задержали.