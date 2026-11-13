Генерал СБУ Сергій Дука. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі "Карфаген", залишив слідчий ізолятор. За нього внесли заставу в повному обсязі — 65 млн гривень. Після виходу на волю він закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію для розслідування корупції в НАБУ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне" у п'ятницю, 13 листопада.

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Що відомо про вихід Сергія Дуки із СІЗО

Сьогодні, 13 листопада, за генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, який є фігурантом справи "Карфаген", внесли повну суму застави — 65 млн гривень. Після цього він вийшов зі слідчого ізолятора.

Як повідомив кореспондент Суспільного, під час виходу з СІЗО Дука публічно звернувся до народних депутатів із проханням створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування корупції в НАБУ.

Хто збирав кошти на заставу для Сергія Дуки

Раніше "Українська правда" повідомляла, що працівників СБУ нібито змушують долучатися до збору грошей на заставу для генерала. Водночас адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов у коментарі "Суспільному" підтвердив, що співробітники Служби безпеки справді збирають кошти, проте, за його словами, роблять це добровільно.

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Адвокат заперечив наявність будь-якого примусу та пояснив, що питання збору грошей обговорювали ще до обрання запобіжного заходу. За його словами, працівники центрального апарату СБУ самі вирішили долучитися до збору, а після судового рішення співробітники з регіонів почали звертатися по реквізити для переказу коштів.

"Це викривлена інформація, що є якісь команди. Цього немає, це точно я знаю. Ми ж розуміли, що оберуть запобіжний захід у вигляді застави. Тому обговорювалося питання, як її вносити. І справді в центральному апараті зібралися люди й сказали: "Ми побачимо, скільки воно буде, і скільки можемо, будемо вносити". Я точно знаю, що після обрання запобіжного заходу з регіонів почали дзвонити співробітники й попросили інформацію щодо рахунку, куди вносити. І сказали, що будуть підтримувати генерала", — прокоментував адвокат Сухов.

Новини.LIVE інформували, що генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про упередженість розслідування НАБУ щодо нього та можливий конфлікт інтересів у діях детектива Романа Нєдова. За його словами, раніше він проводив обшуки щодо цього детектива в межах інших кримінальних проваджень. Дука запропонував провести відкриту дискусію за участі керівників НАБУ та САП і заявив про готовність відповісти на запитання народних депутатів.

Новини.LIVE писали, що 6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд узяв під варту Сергія Дуку у справі "Карфаген". Суд визначив альтернативу триманню під вартою — заставу в розмірі 65 млн гривень. У разі її внесення на підозрюваного покладуть відповідні процесуальні обов'язки.

Новини.LIVE повідомляли, що 6 листопада 2026 року генерал СБУ Сергій Дука заявив, що не має коштів для сплати застави у 100 млн грн, і назвав її рівнозначною триманню під вартою. Він запевнив, що готовий давати показання та не планує виїжджати за кордон. Також Дука виклав власну версію обшуку НАБУ, стверджуючи, що його охоронці не одразу зрозуміли, хто саме намагається потрапити на територію.